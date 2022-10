La notte scorsa a Caivano un uomo, un 41enne Vincenzo Buonaurio, del posto già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire alla vista dei Carabinieri che lo hanno inseguito fino a raggiungerlo in quello che una volta era un negozio. Partita la perquisizione che si è estesa anche a casa del fermato: rinvenute e sequestrate due pistole marca Wienerwald waffenfabrik calibro 6,35 con matricole abrase.

Sequestrata anche una pistola replica priva di tappo rosso calibro 8. Durante le operazioni i militari hanno trovato e sequestrato anche una cartuccia calibro 12 e un bilancino di precisione.

Il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e resistenza. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per accertare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.