La verità muore in guerra, ma va detto che, seppur dopo molte decadi, gli sopravvive anche. Questo avviene attraverso la ricerca e lo studio degli storici, che riportano alla luce ciò che precedentemente, a volte, troppe volte, viene messo a tacere.

Contestualmente, ed alla stessa velocità con cui muore la verità, si possono diffondere falsificazioni degli eventi, così come possono veicolarsi narrazioni propagandistiche sia per l’una che per l’altra parte attiva nel conflitto. Non manca certamente la disseminazione di informazioni, idee e teorie, che arrivano da parte degli Stati non impegnati direttamente sul campo di battaglia.

A volte viene raccontata una realtà pre-strutturata, che potrebbe portare il lettore più attento, e con maggiore capacità di analisi, sul binario del dubbio. Si pensa allora ad una vera e propria sceneggiatura. Un copione che il miglior regista di Hollywood (Los Angeles, California) prenderebbe a prestito per puntare a vincere almeno un Oscar in carriera. D’altronde se siamo di fronte ad una sceneggiatura, potrebbe domandarsi il regista: perché non decostruire e ricostruire una realtà già compromessa?

Propaganda…Propaganda necessaria e non voluta dal popolo. Informazioni che vengono date in pasto all’opinione pubblica, la quale si forma e si riforma proprio grazie alla diffusione delle notizie. Poi c’è anche chi scambia la guerra per una partita di calcio e quindi, da tifoso, produce comunque, involontariamente, propaganda per l’una o per l’altra parte attiva nel conflitto. Dov’è la verità dunque?

La verità assoluta

Durante l’era Covid, oggi nell’era delle guerre energetiche, sono palesemente visibili due tipologie di attività, strutture prevalenti dell’attuale comunicazione di massa: una censoria, l’altra di persuasione. Entrambe si mescolano al punto da divenire indistinguibili.

I censori della verità e delle teorie difformi alla realtà decostruita e ricostruita, si impegnano quotidianamente a riportare nel recinto precostituito chi esce dal binario tracciato dalla propaganda. Allo stesso tempo provocano l’atto dell’autocensura, ossia chi deve scrivere la vera verità dei fatti blocca la sua produzione di testi. Insomma smette di parlare. Cessa quindi quella voce indipendente che può raggiungere parte della popolazione per renderla consapevole di ciò che accade nella realtà (n questo caso la realtà che si manifesta naturalmente, senza tecniche di manipolazione). Sarebbero necessarie allora alcune domande: Dov’è la semplice e chiara esposizione dei fatti nella loro completezza. Dov’è il dettaglio? Dove sono le reali prove di ciò che si afferma?

Anche la persuasione e le sue tecniche, tra gli strumenti propri della propaganda generalizzata (senza dimenticare quella mirata a determinati gruppi sociali), rimane ampiamente riconoscibile. Sarebbe anche inutile descriverla. Ma anche in questo caso è doverosa la domanda: chi stabilisce cosa è utile e cosa non lo è?

L’unica verità assoluta sono i morti. Purtroppo si tratta, drammaticamente e vergognosamente, dell’unica verità assoluta. Eh si, l’unica verità conclamata, inequivocabile ed incontestabile, è proprio questa: chiunque inizi o finisca una guerra, alla fine lascerà da contare i morti sul terreno di battaglia. Si contano persone uccise, ferite, mutilate, sfollate, bambini denutriti, bambini orfani, famiglie distrutte, città devastate, ponti fatti saltare in aria, pezzi di ferraglia (carri armati e artiglieria) lasciati abbandonati lungo il cammino e chissà cos’altro…

L’ultima arrivata

L’ultima che arriva sulle nostre tavole, nell’alveo casalingo, nella pace temporanea di un pranzo frugale, durante un attimo di serena convivenza, è la notizia che riguarda i denti d’oro che i russi avrebbero prelevato dalla bocca dei cadaveri ucraini. Insomma, se vogliamo utilizzare anche un’altra formula comunicativa potremmo parlare dei denti d’oro rubati dai russi dopo le torture fisiche inflitte agli ucraini.

Così, sarebbe giusto domandare: Come ci si può mettere davanti ad un computer (un tempo, per chi sapeva produrre dei testi: la macchina da scrivere) e sparare così, come se fosse un missile, una notizia senza verifica alcuna delle fonti (o parziale verifica)?

E poi ancora, ci si ritrova ad ascoltare conversazioni, magari durante una pausa caffè in un bar del centro, dove si rimane inermi, in attesa di ammirare uno scorcio di intelligenza umana, semmai dovesse arrivare.

La realtà ricostruita: i denti d’oro rubati agli ucraini

Proprio l’altro giorno un cliente, in attesa, mentre era appoggiato al bancone di un locale, diceva molto allarmato al barista: “Ma voi vi rendete conto? L’avete sentita l’ultima?”.

Il ragazzo, nel posizionare la tazzina di caffè sotto alla macchina, rispondeva con garbo: “No? Che succede, o meglio che cos’altro è mai accaduto?”.

Il cliente incalzava così: “Assurdo! I russi hanno rubato i denti d’oro agli ucraini. Glieli hanno strappati dalla bocca e li hanno torturati”.

Allora il barista, incredule ed allo stesso tempo consapevole di ciò che stava per affermare, replicava: “Ma li hanno torturati prima o dopo lo strappo?”.

L’uomo, sorseggiando un bicchiere d’acqua: “Ma, non ne ho idea. Mi scusi, ma strappare i denti da bocca non è di per sé una tortura fisica?”.

Ed il barista ancora: “Beh, credo proprio di si. Quindi, questi denti li hanno tolti prima o dopo?”.

Il cliente, visibilmente alterato: “Ma prima o dopo che cosa!?”.

Il ragazzo, che stava per servire la tazzina di caffè: “La tortura”.

L’uomo, confuso: “Ma non abbiamo detto che strappare i denti da bocca è già un atto di tortura?”.

Il barista: “Bene, quindi di cosa stiamo parlando, perché ancora non l’ho capito. Ma poi, chi avrebbe diffuso questa assurdità?”.

L’uomo, quasi per giustificarsi, come per “passare la palla” a chi aveva fornito la notizia: “Ne hanno parlato su alcuni giornali”.

Il ragazzo, senza mai perdere la pazienza prese a domandare rapidamente: “Mah, io non capisco. I denti sani, ma anche quelli di un cadavere, vengono davvero via dalla bocca se strappati con le mani, con delle pinze o con altri strumenti? Il dentista per rimuovere un dente che strumenti usa?”.

Ed il cliente, dubbioso: “Ma scusi, allora che fanno propaganda?”.

Il barista sorridendo: “No, giocano al tiro al piattello. Vedono quanti piattelli colpiscono con il minor numero di colpi, in questo caso di parole”.

L’uomo, con gli occhi sgranati: “Ah, non capisco cosa intende”.

Il ragazzo allora, passando a servire un’altra persona che aspettava il suo turno: “Lasci stare, meglio bersi un caffè ed abituarsi a sentirne il retrogusto amaro”.

Il caso dei denti d’oro rubati agli ucraini

La sopra descritta comunicazione può essere un esempio di come parte della popolazione possa dibattere su fatti non reali, quindi portare un ipotetico dialogo all’inverosimile. Dialogo che molte volte diventa anche acceso, su fatti inesistenti, non comprovati. Allora è doveroso tornare a chiedersi: come sia possibile fornire determinati particolari, senza averne certezza assoluta?

Il caso dei denti d’oro rubati agli ucraini viene quindi rimesso sul giusto binario dal vicedirettore del quotidiano tedesco Bild. Infatti è proprio Paul Ronzheimer, direttamente dal suo profilo ufficiale Twitter, ad avvisare in esclusiva per il tabloid presso cui lavora: “Abbiamo parlato con il dentista del posto Sergey nel villaggio dove è stata prodotta questa foto dell’orrore” (riferendosi alle foto pubblicate dal Ministero della Difesa dell’Ucraina). Il dentista ucraino avrebbe affermato, scrive ancora Ronzheimer allegando sia le foto che il link dell’articolo di approfondimento del Bild: “I denti sembrano quelli del mio studio, la mia casa è stata saccheggiata dai russi. Provengono da persone che ho curato in tutti questi anni. Ho tolto io questi denti”.

La fonte della notizia, che era stata diffusa precedentemente, proviene invece direttamente dal Ministero della Difesa ucraino, leggiamo quindi dal profilo Twitter ufficiale: “Una camera di tortura a Pisky-Radkivski. 2 foto. Una maschera antigas che è stata messa sulla testa di una vittima che è stata coperta con uno straccio fumante e sepolta viva. E una scatola di denti d’oro. Una mini Auschwitz. Quanti altri se ne troveranno nell’Ucraina occupata?”.

Alla fine cosa resta?

Una verità non perfettamente definita. Il dentista nel frattempo ha fatto le sue dichiarazioni riconoscendo non solo la proprietà dei pezzi (i denti) all’interno della vaschetta in plastica o di più raccoglitori (neppure questo è chiaro), ma anche che questi stessi denti e/o protesi sono state direttamente da lui stesso rimosse dalla bocca dei pazienti. E’ anche riconoscibile l’altra affermazione che fa il medico: “la mia casa è stata saccheggiata dai russi”.

Quindi cosa si potrebbe osservare? Che questi denti e/o protesi dentarie sono state effettivamente prelevate dall’abitazione del dentista, dunque è corretto affermare che sono stati rubati agli ucraini, perché il medico è ucraino. Ma che provengano da torture? E’ ancora corretto affermarlo (seppur prima non lo fosse)? Sono stati davvero i russi ad effettuare il furto? Anche qui, considerata la grande quantità di milizie presenti sul suolo ucraino, tra queste mercenari, volontari da diversi Stati ed altre tipologie di militari e paramilitari, abbiamo la certezza e le prove che siano componenti dell’esercito russo ad aver svolto questo ladrocinio e le eventuali torture? Al momento l’unica cosa certa rimane il furto che ha subito questo medico e le sue affermazioni.

Questo non toglie il fatto che, in un conflitto del genere, che già è d’interesse mondiale, seppur le forze armate degli altri Stati non siano impegnate direttamente sul terreno di battaglia, ridurre il tutto al parteggiamento per l’una o per l’altra parte, metodica comunicativa che impera incontrastata, lascia di fatto inermi, fermi e muti, a fissare gli occhi sulle poche cose che restano da guardare: la tristezza, la finitezza dell’uomo e la ciclicità storica dei suoi errori.

Andrea Ippolito