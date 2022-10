L’Under 19 del Napoli Futsal debutta col Benevento. Un gruppo rinnovato, la voglia di fare ancora una volta un campionato da protagonista. Sta per scattare la stagione sportiva dell’Under 19 che vedrà i giovani azzurri debuttare domani sera al Centro Sportivo Cercola alle 19 contro il Benevento. Fu proprio contro i sanniti, vincitori della regular season 21-22, l’ultima vittoria, prima di uscire agli ottavi di finale dei play off scudetto contro il Cioli Aricchia, diventato poi campione d’Italia. Capitano sarà sempre Alessandro Perugino, aggregato già alla prima squadra, giocherà da fuori quota. A dirigere l’orchestra il collaudato duo Nicola Ferri e Rodolfo Fortino. Ed è proprio il tecnico partenopeo a tracciare le ambizioni per il nuovo anno.

“Parte finalmente il campionato – dice , – noi stiamo già lavorando da tanto e ci auguriamo sia un’altra bella avventura. Ovviamente c’è stato un piccolo ricambio, su questa scia continueremo il nostro percorso sperando di divertirci. Esordio col Benevento? Squadra tosta, vedremo di volta in volta la stagione cosa ci dirà”. L’avventura insieme a mister Rodolfo Fortino. “Siamo al secondo anno insieme, stare con lui è entusiasmante, chissà se in futuro ci ritroveremo insieme su una panchina senior. Ripartiremo dalle certezze che abbiamo e sono sicuro che i nuovi ci daranno una grossa mano”.