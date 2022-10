Condizioni meteo ottimali a Giugliano in Campania per il week end di gare della quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022, organizzata da A.S.D./A.P.S. Fly Motor Show sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. – C.O.N.I. Un appuntamento che ha visto gareggiare oltre cento dei migliori piloti italiani per la conquista del titolo tricolore conclusosi oggi 9 ottobre 2022, nello specchio d’acqua antistante il Lido Sabbia d’Argento (via Licola Mare 153).

Le categorie in gara sono Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e la Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open; per l’Endurance F1 Runabout e F2 Run. Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità di quest’anno è l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yamaha Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il Monomarca FIM Superjet, classe aperta ai piloti maggiorenni.

La mattina della seconda giornata di gare si è aperta, dopo le prove libere, alle 11,15 con la seconda manche delle categorie Ski Open e Ski Giovanile 15-18. Subito in testa, dall’inizio dalla manche, si è posizionato il numero 33 Nino Brusadin, seguito da Matteo Benini e al terzo posto Stefano Antonelli. Circuito estremamente ampio, Matteo Benini sul rettilineo in mare aperto ha poi superato Brusadin e si è posizionato al primo posto. Benini purtroppo è poi caduto ed ha perso terreno. Antonelli ha dimostrato in questa manche un grande talento passando primo e vincendo questa manche per la Ski Open, dietro di lui al secondo posto Matteo Benini. Invece Francesco Mancini e Carolina Vernata sono arrivati al primo ed al secondo posto per la categoria Ski giovanile 15-18.

Ha vinto questa seconda manche per la Ski giovanile 15-18: Francesco Mancini primo, seconda Carolina Vernata e al terzo posto Antonio Retta.

Ha vinto la tappa per questa categoria Ski giovanile 15-18: Francesco Mancini, al secondo posto troviamo Antonio Retta e al terzo Carolina Vernata.

Per la Ski Open la seconda manche è stata vinta da Stefano Antonelli, al secondo posto arriva Matteo Benini, al terzo Maicol Bettucci.

Ha vinto questa tappa per la Ski Open: Stefano Antonelli primo, Matteo Benini secondo, terzo Maicol Bettucci.

A seguire si è disputata la seconda manche della Spark Giovanile 12-14 anni dopo una prima partenza errata, una seconda partenza regolare ha dato il via alla competizione con gruppi di piloti serrati: il n. 91 Michael Di Domenico si è posizionato in testa seguito dalla n. 15 Ludovica Urlo, dietro di lei la N. 29 Adele Tomassini. E’ poi passata in testa Ludovica Urlo seguita da De Oliveira e la Tommasini tre ragazze in testa. Michel Di Domenico è stato poi squalificato per un taglio di percorso. La De Oliveira e la Tomassini hanno pressato avvicinandosi alla Urlo. La De Oliveira ha poi cominciato a tallonare la Urlo, ma non è riuscita a passare. La De Oliveira è poi riuscita a passare prima dopo aver scelto l’alternativo giallo seguita dalla Urlo. Si è poi staccata la De Oliveira, la Urlo non riesce a tenere il passo. La De Oliveira al direttone era ancora in testa per un ennesimo giro, seconda la Tommasini, la Urlo terza. All’ultimo giro la De Oliveira con dietro la Tomassini, a tutta velocità segue la Urlo, ma la De Oliveira mantiene la testa.

Ha vinto questa seconda manche della Spark Giovanile 12 -14 anni: prima Vittoria Luiza De Oliveira La Rocca, seconda Ludovica Urlo, terza Adele Tomassini.

Ha vinto la tappa per la Spark Giovanile 12 -14 anni: Adele Tomassini, al secondo posto Vittoria Luiza De Oliveira La Rocca, Ludovica Urlo al terzo.

Sono scese poi in pista le categorie Ski F2 – Ski Yamaha SuperJet Cup, per la loro seconda manche, 12 minuti + 1 giro. Guida in piedi per questa categoria e maggior potenza. Andy Trasmondi sul gruppo interno con il N.31 , tallonato da vicino da Marco Maria Santucci e seguito da Casarola si è posizionato in cima all’inizio della manche. Trasmondi ha poi distaccato Santucci, due piloti di alto livello. Luca Pilot si è poi avvicinato a Santucci, ma è restato al terzo posto. Il mare da piatto si è increspato creando alcune difficoltà ai piloti. Ha vinto questa seconda manche per la categoria Ski F2: al primo posto si è posizionato Andy Trasmondi, al secondo Marco Maria Santucci, al terzo Luca Pilot. La tappa per questa categoria è stata vinta da Marco Maria Santucci che si è posizionato al primo posto, al secondo Luca Pilot, al terzo Maicol Bettucci.

Per la categoria Ski Yamaha SuperJet Cup la seconda manche è stata vinta da Lino Brusadin, al secondo posto si è posizionato Daniele Leopaldi ed al terzo Juri Tiozzo. La tappa è stata vinta da Daniele Leopaldi che si è posizionato al primo posto, Juri Tiozzo è arrivato secondo, Marcantonio Oliveri al terzo posto.

E’ poi scesa poi in pista la Runabout F2, 12 minuti + un giro per la seconda manche di questa categoria.

Grande potenza per questa categoria, ma il mare si era increspato, mettendo in difficoltà i piloti. All’inizio della manche il n.8 Alessandro Fracasso si è posizionato in testa, il n.9 Nicholas Musicco dietro di lui e il n. 2 Giuseppe Risolo a seguire. Alessandro Fracasso con una prestazione superlativa con uno stile inconfondibile, leggerissimo sulla moto, sfrecciando ha mantenuto la testa della gara. Risolo si ferma e per una caduta, perde terreno. Al suo posto Davide Pontecorvo è riuscito a risalire dalla quinta alla seconda posizione, Musicco terzo. Poi Musicco passa secondo, Giraldo terzo; Pontecorvo passa al quarto posto. Alessandro Fracasso è rimasto in testa, Giraldo passa in seconda e Musicco terzo, con Davide Pontecorvo quarto ma è molto vicino.

Vincono questa seconda manche: al primo posto Alessandro Fracasso, al secondo Matthias Giraldo, terzo Nicholas Musicco.

Vincono questa tappa per la categoria Runabout F2: Alessandro Fracasso primo, al secondo posto Matthias Giraldo. Al terzo Davide Pontecorvo.

La seconda manche di Freestyle 3 minuti di esibizione a pilota: inizia con Francesco Mortellaro un esordiente backflip con guida rodeo, acqua mossa che mette in difficoltà il pilota, ma riesce al meglio, continua l’esibizione con un 180 e poi una candela, poi un 360 e chiude con una fontana. Si esibisce poi Massimo Accumulo con il n. 5, grande helicopter one hand, quadruplo backflip consecutivi, una grande esibizione per questo pilota, combo. Conclude il pluricampione Roberto Mariani che si esibisce lasciando il pubblico senza fiato con helicopter, backflip no hands, backflip e tanto altro.

Vincono questa seconda manche di Free-Style: primo Massimo Accumulo, secondo Roberto Mariani, terzo Francesco Mortellaro.

Vincono la tappa per questa categoria: primo Massimo Accumulo, secondo Roberto Mariani, terzo Francesco Mortellaro.

Dopo una breve pausa nel primo pomeriggio è scesa in pista la categoria Ski giovanile Yamaha 12- 14 8 minuti + 1 giro.

Naomi Benini si posiziona in testa alla gara, distaccando gli altri, a seguire Adriano Hirsch e poi Alessio Ascione. La Benini domina tutta la gara e anche la posizioni dietro di lei rimangono invariate, invece Vittoria dei Oliveira è riuscita a conquistare la terza posizione. . Ha vinto questa seconda manche per la Sky Giovanile 12-14 anni: Naomi Benini, dietro di lei si è posizionato Adriano Hirsch ed al terzo posto Vittoria Luiza De Oliveira La Rocca. La tappa per questa categoria è stata vinta da Naomi Benini, al secondo posto Adriano Hirsch e al terzo Alessio Ascione.

Le categorie Endurance F1/F2 AMA sono poi scesa poi in pista, 30 minuti + 1 giro: potenza e durata sono fra le caratteristiche di questa categoria. Ha vinto questa seconda manche per la Endurance F1: Juri Tiozzo, dopo la rottura della moto di Michele Cadei e la squalifica di Mirco Pozzani. Al secondo posto si è posizionato Ezio Lucchese e al terzo posto Pierantonio Rizzardo. La tappa è stata vinta per questa categoria da Juri Tiozzo, dietro di lui al secondo posto Ezio Lucchese ed al terzo Mirco Pozzani.

Per la categoria Endurance F2 AMA: la manche è stata vinta da Fabio Guarda, al secondo posto è arrivato Luca Vecchiori e al terzo Alessandro Zamarian. La tappa invece del Campionato Italiano è stata invece vinta per questa categoria da Fabio Guarda, al secondo posto è arrivato Luca Vecchiori ed al terzo Alessandro Zamarian.

A seguire è stata disputata la seconda manche della Spark Giovanile 15-18 anni categoria fortemente voluta dalla Federazione Italiana Motonautica.

Una categoria di inizio di agonismo. All’inizio della gara Valerio Dente con il n. 40, dietro di lui Davide Santini e al terzo posto la Certelli si è posizionato in testa alla gara, una bagarre per il secondo e terzo posto. Poi è passato Santini superando Valerio Dente, Antonio retta in terza posizione.

Per la Spark Giovanile 15-18 anni questa seconda manche è stata vinta da Davide Santini, Valerio Dente, Antonio Retta. La Tappa per questa categoria è stata vinta da: Davide Santini, Valerio Dente; Francesco Mancini.

Le categorie Runabout F4 /F4 Veteran sono poi scese in pista per disputare la seconda manche. Per la categoria Runabout F4 la manche è stata vinta da Antonio Pontecorvo, al secondo posto è arrivato Marcantonio Oliveri e al terzo Luca Vecchiori. La tappa è stata vinta da Antonio Pontecorvo, dietro di lui si è posizionato Marcantonio Oliveri ed a seguire Davide Pontecorvo.

Per la Runabout F4 Veteran ha vinto la manche: Marcantonio Oliveri, dietro di lui al secondo posto Michele Cadei, al terzo Daniele Dalemmo. Ha vinto la tappa per questa categoria: Marcantonio Oliveri, Michele Cadei, Daniele Dalemmo.

Ha disputato poi la sua seconda manche la categoria Runabout F4 Femminile/Novice. La manche è stata vinta per la Runabout F4 Femminile da Naomi Benini, dietro di lei in seconda posizione Arianna Urlo, in terza Carolina Vernata. Hanno vinto la tappa per questa categoria Arianna Urlo, Naomi Benini, Carolina Vernata.

Per la Runabout F4 Novice la manche è stata vinta da Andrea Nardella, al secondo posto Fulvio Grimaldi e al terzo Alberto Santini. Vincono la tappa per questa categoria: Andrea Nardella, Fulvio Grimaldi e Alberto Santini.

La seconda manche della Ski F1/Ski F1 Veteran è stata vinta per la Ski F1 da: Matteo Benini, dietro di lui è arrivato Andy Trasmondi ed a seguire Marco Maria Santucci, per la Ski F1 Veteran da Andreas Reiter, Luca Pilot e Giuseppe Casarola.

La Tappa è stata vinta per la Ski F1 da: Matteo Benini, secondo Andy Trasmondi, terzo Marco Maria Santucci. Per la Ski F1 Veterans i vincitori sono Andreas Reiter, Luca Pilot e da Giuseppe Casarola.

Per quanto riguarda la seconda manche delle categorie Runabout F1/Runabout F1 Veteran è stata vinta: per la Runabout F1 da Davide Di Maio, Pier Paolo Terreo, Manuel Reggiani. Per la Runabout F1 Veterans da Pier Paolo Terreo, Lorenzo Benaglia.

Hanno vinto la tappa per la Runabout F1: Davide Di Maio, Pier Paolo Terreo, Matthias Giraldo. Per la Runabout F1 Veterans i vincitori della tappa sono: Pier Paolo Terreo, Lorenzo Benaglia.

Dopo questa tappa di Giugliano in Campania, la quinta e conclusiva si disputerà a Civitavecchia dal 14 al 16 ottobre.

L’allestimento di tutti i campi gara è curato dagli Organizzatori delle relative manifestazioni in collaborazione con Yamaha Motor Italia.