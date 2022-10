Un cittadino rumeno è stato ferito ieri sera da un colpo di arma da fuoco a Napoli durante un tentativo di rapina. Il fatto sarebbe avvenuto a corso Malta.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i rapinatori avrebbero puntato un’arma contro il 49enne, turista, per portargli via l’orologio Rolex che aveva al polso.

Alla sua reazione, i malviventi avrebbero esploso il colpo che lo ha ferito alla gamba destra. Ricoverato in osservazione all’ospedale Cardarelli, non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Poggioreale.