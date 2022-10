Un sogno nel cuore del Volley Napoli. Si è tenuto sabato 8 ottobre l’evento di presentazione ufficiale della Serie C e della stagione pallavolistica del Consorzio Volley Napoli. Una piacevole serata in compagnia dei dirigenti della società, dello staff, delle atlete, degli sponsor e dei tifosi, per chiarire gli obiettivi per il campionato che si appresta ad iniziare e festeggiare insieme questa annata che verrà.

Con la conduzione di Francesco Palmieri di Onda Web Radio e nella splendida struttura della Multicenter School di Pozzuoli, l’evento ha aperto il suo corso con la Presidente del Consorzio, la Dott.ssa Maria Schettini, la quale ha sottolineato il sogno del club partenopeo: portare Napoli in Serie A, evidenziando le grandi ambizioni della società.

Successivamente alla presentazione dello staff, composto da Alfonso Vecchione, Fabiana Gaudino, Denise Di Gioia e Mariano Catelli, ha preso la parola l’allenatore della prima squadra Alessandro Maione esponendo l’impressionante crescita realizzata dalla società in questi anni. «Oggi vantiamo tre squadre agonistiche di ottimo livello ed abbiamo costruito un settore giovanile solido. C’è stata una crescita importante di tutto il nostro movimento».

Il mister ha poi proseguito nel corso della serata, chiarendo al pubblico le intenzioni della Serie C per il campionato che inizierà il 22 ottobre. «Quest’anno le aspettative sono alte, ma dobbiamo vivere la stagione senza ansia e stress. L’obiettivo è chiaro e nitido ed è quello di salire in Serie B2. Dobbiamo lavorare allenamento dopo allenamento per riuscirci».

Sul palco al fianco di Francesco Palmieri sono poi salite le ragazze che comporranno la rosa della Serie C femminile, alle quali sono state consegnate le magliette ufficiali del campionato dalle giovani atlete delle categorie minori. Tra gli applausi del pubblico, ha parlato anche il capitano Federica Fusco, convinta delle potenzialità della squadra.

A conclusione della cerimonia, il Responsabile della comunicazione e del marketing Mario Nappi ha omaggiato gli sponsor con una maglietta del completino personalizzata

«L’obiettivo di quest’anno è frutto di progettualità, sacrifici e tante rinunce che queste ragazze fanno ogni giorno. Ringrazio chi è qui stasera e le nostre ragazze di Serie C che sono sicuro quest’anno onoreranno Napoli. Per portare Napoli in Serie A abbiamo bisogno di persone che credano nel nostro progetto e per fortuna ci sono aziende che supportano i nostri sogni».