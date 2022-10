Vesuvio Oplonti Volley, vittoria in trasferta. Esordio con vittoria contro la Dea Volley per la società oplontina, che torna a casa con tre importantissimi punti dalla prima trasferta stagionale in quel di Colleferro.

La compagine vesuviana parte subito forte nel primo set lasciando solo 10 punti alle avversarie, che dal loro canto non mollano e si aggiudicano il secondo parziale ai vantaggi (25-23), dopo che capitan Drozina e compagne avevano quasi completato un incredibile rimonta.

Nel terzo parziale, le sostituzioni e le indicazioni di mister Luciano Della Volpe funzionano alla perfezione e l’Oplonti riprende il suo cammino, non lasciando scampo alla compagine laziale; il set si conclude 15-25 regalando così il primo punto in serie B alle tigers.

Nel quarto e ultimo set, l’equilibrio la fa da padrone, con le vesuviane che non si lasciano abbattere dall’uscita dal campo di una compagna per infortunio e che con il coltello tra i denti conquistano (29-31) l’ultimo set e l’intera posta in palio.

Appuntamento a sabato prossimo 15 ottobre alle ore 17.45, dove presso la palestra dell’IC Parini Rovigliano plesso Isonzo, arriverà un’altra formazione laziale con la certezza che le ragazze in maglia orange-blu daranno tutto per regalare e regalarsi anche la prima gioia davanti al pubblico di casa.