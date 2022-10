Grave incidente sulla strada statale sorrentina, nel tratto che ricade sul territorio di Castellammare di Stabia: un giovane è stato operato e ricoverato presso l’ospedale “San Leonardo”. L’impatto è avvenuto nella serata di domenica scorsa nei pressi del Castello Medievale. L’incidente ha coinvolto uno scooter ed un grosso Suv che viaggiavano su corsie opposte.

Castellammare, grave incidente sulla strada statale: 32enne in prognosi riservata

Nel tremendo impatto ha avuto la peggio il conducente dello scooter: si tratta di F. M. di 32 anni, residente a Sorrento. Stando alle prime indiscrezioni il giovane stava rientrando in costiera quando è avvenuto l’incidente a Castellammare. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 32enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio stabiese.

Autorità al lavoro per ricostruire la dinamica

Qui F. M. è stato operato alla milza e per lui la prognosi è al momento riservata. Secondo i medici le sue condizioni sono considerate ancora gravi ma fortunatamente stabili. Le autorità, intanto, sono al lavoro per accertare le esatte cause che hanno provocato l’incidente e nessuna ipotesi è al momento esclusa. Un frontale che va ad aggiungersi al lungo elenco di incidenti che in questi mesi hanno avuto come protagonista la strada statale sorrentina.