Givova Scafati, campagna abbonamenti aperta fino al 22 ottobre. La società scafatese venendo incontro alle esigenze dei propri supporters, rende noto che la la campagna abbonamenti per la stagione agonistica 2022/2023 in serie A, denominata “Misuriamo le nostre Ambizioni”, sarà prolungata fino alle 12:30 del 22 ottobre, ovvero fino alla vigilia del prossimo incontro casalingo.

Inoltre, alla luce della già avvenuta disputa della prima gara interna stagionale, al costo originario delle singole tessere di abbonamento sarà applicato uno sconto proporzionale alla gara interna già disputata e pertanto i prezzi attualmente in corso sono quelli indicati nella tabella che segue:

SETTORE PALAMANGANO COSTO ABBONAMENTO ORDINARIO FINO AL 08/10 COSTO ABBONAMENTO ORDINARIO FINO AL 22/10 (SCONTATO) COSTO ABBONAMENTO RIDOTTO (tra 6 e 16 anni ed over 65) FINO AL 08/10 COSTO ABBONAMENTO RIDOTTO (tra 6 e 16 anni ed over 65) FINO AL 22/10 (SCONTATO) Parterre Izzo 500 € 450€ – – Parterre Laterale A – B 280 € 250€ – – Tribuna A – B – C 225 € 205 € 150 € 135 € Gradinata Lamanna e Scafati 140 € 126 € 90 € 80 €

Si precisa che l’abbonamento sarà valido per 13 gare e non per tutte le restanti 14, in quanto la società si riserva la possibilità di indire la cosiddetta “giornata gialloblù” in occasione di uno dei match contro un club tra Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia, Happy Casa Brindisi e Ge. Vi. Napoli, per il quale le tessere di abbonamento non saranno utilizzabili.

Le tessere potranno infine essere acquistate presso gli uffici del PalaMangano aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Sarà altresì possibile acquistare gli abbonamenti online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di costi di prevendita quantificati dal rivenditore al seguente link: