Riapre il centro di raccolta di Gragnano. Dopo gli interventi di adeguamento dell’area di via Incoronata, riapre i battenti lo spazio dedicato alla raccolta differenziata.

I cittadini avranno un percorso dedicato per poter depositare i propri rifiuti direttamente nelle attrezzature dedicate, con l’aiuto degli operatori di Velia Ambiente.

Mercoledì 12 ottobre 2022 è in programma l’inaugurazione, alle ore 11:30, alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale di Gragnano. Per l’occasione sarà presente una rappresentanza di ogni plesso al taglio del nastro del centro di raccolta, ma sarà possibile programmare visite guidate dedicate agli studenti nelle prossime settimane, così da sensibilizzare sempre di più le nuove generazioni alla pratica del riciclo e ripassare le regole della raccolta differenziata. Le visite saranno a cura di Velia Ambiente, gestore del servizio di igiene ambientale a Gragnano.

A partire dal 12 ottobre 2022, il centro di raccolta di via Incoronata sarà aperto al pubblico dalle ore 07:00 alle ore 13:30, dal lunedì al sabato. Sarà possibile conferire presso l’isola ecologica, oltre a ingombranti e Raee (rifiuti elettronici), anche imballaggi in carta e cartone, imballaggi di plastica e metalli (multimateriale), imballaggi in vetro, sfalci e potature, pile e batterie, medicinali. Presso il centro di raccolta è possibile trovare anche i contenitori di abiti usati e per oli esausti.