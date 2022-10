Un incendio di probabile origine dolosa si è sviluppato la notte scorsa in Piazza Matteotti a Boscotrecase, indagano i carabinieri. Ignoti, verso le 4, hanno appiccato il fuoco ad un furgone commerciale bianco che è andato completamente distrutto.

Per fortuna, il rogo non ha causato feriti. Le forze dell’ordine, dopo il necessario e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, hanno sequestrato il veicolo. I Carabinieri sono alla ricerca di dettagli, tracce, qualunque tipologia di indizi che serva a ricostruire le cause del presunto “giallo”.

Il furgone che è stato divorato dalle fiamme, la notte scorsa, risulterebbe essere di proprietà di un imprenditore ittico della zona: il suo veicolo commerciale era posteggiato nella Piazza di Boscotrecase. “Una zona ormai diventata invivibile, qui è il degrado assoluto” raccontano alcuni residenti della zona. Sul fatto, stanno indagando i Carabinieri.

Salvatore Piro