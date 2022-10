Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e l’adolescenza, centro per la famiglia, assistenza domiciliare e attività socialmente utili per le persone anziane, telesoccorso, assistenza specialistica e domiciliare e centro diurno per le persone con disabilità e misure di contrasto alla povertà.

Questi i servizi oggetto del bando pubblico del Comune di Sorrento. I cittadini interessati a presentare domanda d’accesso ai servizi all’Ufficio Servizi Sociali dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” potranno utilizzare la modulistica disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito www.aspspenisolasorrentina.it

Le domande d’accesso ai servizi devono essere presentate entro, e non oltre, le ore 12 del giorno 10 novembre 2022.

I cittadini in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti in una graduatoria pubblica e accederanno ai servizi sulla base della posizione occupata nella stessa.

Per le “misure di contrasto alla povertà”, si fa presente che l’erogazione dei contributi economici ordinari è effettuata due volte l’anno.

I cittadini interessati ai contributi economici ordinari, pertanto, devono presentare domanda entro, e non oltre, il 10 novembre 2022, per la prima erogazione. I cittadini interessati alla seconda erogazione, devono presentare domanda a partire dal 9 febbraio 2023 e fino al 9 marzo 2023.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Sorrento