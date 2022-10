Parte a Sorrento il progetto “Nonno Civico”, che prevede l’impiego di persone appartenenti alla terza età ed autosufficienti, al fine di rendere più sicure peer gli alunni, sia la fase dell’entrata a scuola che quella di uscita.

“Vogliamo coinvolgere i nostri anziani per renderli protagonisti – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Grazie al loro contribuito possiamo costruire un sistema di sicurezza intorno ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, per prevenire i pericoli legati al traffico di veicoli che si concentrano in determinati orari davanti ai plessi scolastici. Allo stesso tempo vogliamo garantire, alle persone coinvolte nel progetto, una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui vivono, recuperandone le esperienze di vita”.

Il servizio “Nonno Civico” rientra nelle “Attività Socialmente utili per Anziani” previste dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale. Possono presentare domanda tutte le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti: essere titolari di pensione di anzianità; essere residenti nel Comune di Sorrento; dimostrare attraverso certificazione medica, di essere in uno stato di salute idoneo allo svolgimento delle “attività socialmente utili” previste.

I cittadini interessati possono presentare domanda d’accesso all’Ufficio Servizi Sociali dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” presso il Comune di Sorrento utilizzando, esclusivamente, la modulistica disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito www.aspspenisolasorrentina.it.

Le domande devono essere presentate entro, e non oltre, le ore 12 del 10 novembre 2022.