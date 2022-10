Tragedia a San Vitaliano, morto bimbo di un anno. Crisi respiratoria, ma si indaga

È successo questa notte. I Carabinieri della locale stazione, allertati dal 112 su richiesta del personale 118 già sul posto, sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella.

Era stato richiesto soccorso per un neonato, preda verosimilmente di una crisi respiratoria.

Il piccolo è stato prima trasportato all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove per cause ancora in corso di accertamento è deceduto alle 3 circa. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma che, su disposizione del magistrato della Procura di Nola, hanno sequestrato la salma per l’autopsia. Dall’esame autoptico sul corpicino del bimbo, infatti, potrebbero emergere elementi utili a capire quale possa essere stata la causa del decesso.