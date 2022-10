Castellammare, rischio incandidabilità per gli ex amministratori: chiesta l’estinzione del procedimento, si decide tra un mese

Slitta di un mese la sentenza sul processo relativo all’incandidabilità dell’ex sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino e di altri 13 politici stabiesi. Ieri mattina l’udienza, svoltasi presso il Tribunale di Torre Annunziata, è stata caratterizzata da un confronto tra legali difensori e l’Avvocatura di Stato su alcune questioni tecniche.

In particolare, gli avvocati hanno chiesto la chiusura dell’intero procedimento giudiziario, contestando la mancata notifica a 30 giorni ad un ex assessore. Una tesi che è stata contestata dall’Avvocatura di Stato. Il Collegio si è riservato sull’eccezione pregiudiziale inerente l’inammissibilità ed estinzione del giudizio non avendo l’Avvocatura notificato l’atto nei termini concessi in precedenza ad altra parte che non è comparsa né si è costituita.

E così tutto slitta al prossimo novembre, quando il destino dell’ex sindaco Cimmino (il cui consiglio comunale è stato sciolto per presunte infiltrazioni camorristiche lo scorso 24 febbraio dal ministero dell’Interno) e di altri 13 politici sarà più chiara. A rischiare l’incandidabilità sono gli ex assessori Fulvio Calì, Giovanni Russo, Sabrina Di Gennaro, Antonella Esposito e Antonio Cimmino. Ancora, nell’elenco a disposizione dei magistrati compaiono i nomi di Emanuele D’Apice (ex presidente dell’assise cittadina) e dei consiglieri Annamaria De Simone, Vincenza Maresca, Barbara Di Maio, Catello Tito, Francesco Iovino, Giovanni Nastelli ed Eutalia Esposito.

Nell’elenco ci sono anche ex rappresentanti delle opposizioni. Intanto a dicembre si attende anche l’esito del ricorso al Tar Lazio, presentato dall’ex sindaco Cimmino, contro lo scioglimento del consiglio comunale. Si attende dunque un periodo particolarmente caldo, sul fronte politico – giudiziario in città, che potrebbe rivoluzionare il quadro cittadino anche in vista delle prossime elezioni amministrative in programma (salvo sorprese) nel 2024.