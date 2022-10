Juve Stabia, arriva il bomber Christian Santos. Colpo in casa gialloblu’, infatti la società stabiese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Santos Freire Christian Robert, classe ’88, fino al 30 giugno 2023.

Il calciatore, nativo di Puerto Ordaz (Venezuela), è cresciuto calcisticamente nell’Arminia Bielefeld (squadra tedesca) e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del KAS Eupen, del Waasl.-Beveren, del NEC Nijmegen, dell’Alavès, del Deportivo La Coruna, del Vfl Osnabruck e del Colo Colo in Cile,come ultima esperienza professionale.

Santos, che ha scelto il 99 come numero di maglia, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di giocare nella Juve Stabia e di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Sono da subito a disposizione dei miei nuovi compagni e di mister Colucci”.

Con questo colpo la Juve Stabia ha una ulteriore scelta nel novero dei suoi attaccanti per migliorare il suo rendimento offensivo (attualmente 7 goal all’attivo).

L’attaccante venezuelano, di cui si possono vedere alcuni dei suoi gol su youtube, già si allenava con il team stabiese da qualche settimana essendo svincolato.

Il bomber potrebbe già esordire sabato prossimo in maglia gialloblu’ contro il Taranto in trasferta, con la Juve Stabia pronta a scendere allo Iacovone contro la squadra dell’ex mister Capuano alla conquista di tre punti importanti per rafforzare la propria posizione (attualmente la quarta) nelle zone nobili della classifica, che vede ora Catanzaro e Crotone andare alla grande.

Domenico Ferraro