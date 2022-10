LabArt Gallery B&B a Napoli: vernissage di Claudia Sales. Il 14 ottobre la coreografa napoletana e maestra di danza aprirà una galleria con mostra permanente dove esporrà lavori e riconoscimenti che sono stati raggiunti e conseguiti dal 1997 ad oggi. Abbiamo parlato con la direttrice artistica, che in quella giornata festeggerà anche i 25 anni della LabArt Dance.

Claudia allora raccontaci come hai sviluppato questa idea

Ho deciso di realizzare la LabArt Gallery B&B, ovvero una mostra permanente, che avrà il vernissage venerdì 14 ottobre, all’interno della quale verranno esposte tutte le opere, le scenografie, i costumi, i manifesti, locandine, targhe, coppe, di tutto ciò che ho realizzato con il LabArt Dance dal 1997 ad oggi.

Dicevi che il LabArt è attivo da addirittura 25 anni…

Si, il LabArt nel 2022 celebra i suoi 25 anni di storia. In tutti questi anni di attività il mio Centro ha prodotto danzatori, che sono attivi a New York, Parigi, Londra, in televisione e nelle migliori compagnie del mondo. Allo stesso tempo, il LabArt ha formato insegnanti con il Metodo Sales, con il tirocinio all’insegnamento, ha dato la possibilità a tantissimi ospiti internazionali, grandi maestri della storia della danza, di essere invitati a Napoli nella mia scuola e quindi aver portato dagli USA e dall’Europa tante innovazioni e tante contaminazioni.

Ce cos’è nello specifico la LabArt Gallery B&B?

La mia casa si trasformerà in un B&B d’arte che accoglierà sia persone come turisti ed altri visitatori sia artisti, ballerini, coerografi, insegnanti di danza, musicisti, scenografi e tutte le persone che vogliono condividere questo mondo LabArt che ha fatto la storia della nostra città dal 1997 ad oggi e che allo stesso tempo è diventato internazionale con la vittoria di concorsi tra Spoleto e Rieti, concorsi di Parigi, spettacoli ed eventi che ho fatto in tutto il mondo. Ci saranno anche immagini del LabArt Dance Studio, del LabArt Dance Center e della Caludia Sales LabArt Dance, che sono i tre centri internazionali che ho creato a Napoli in questi 25 anni.

Cosa si celebrerà quindi il 14 ottobre e come avverrà lo svolgimento dell’evento?

Compirò i miei 50 anni e festeggerò sia quelli i 25 anni del LabArt Dance che il lancio del LabArt Gallery B&B, che per ora è in forma embrionale soltanto come mostra. Durante questo evento del 14 ottobre, che si svolgerà dalle ore 16.30 fino a mezzanotte ed eventualmente oltre, festeggerò per tre fasce separate: una prima fase, dalle 16.30 alle 20.30 in cui accoglierò parenti ed amici, colleghi e professionisti con cui ho collaborato; una seconda fase, dalle 20.30 alle 22.00, in cui accoglierò i miei allievi con i loro genitori (allievi open e professionali base dai 4 ai 14 anni) ed i corsi senior e poi la terza fase; dalle 22 in poi, arriveranno i miei ex ballerini, insegnanti, coreografi, artisti, allievi open e professionali, beginner, intermediate e progrediti (principianti, intermedio, avanzato e perfezionamento).

Dove si trova la Gallery? Che altro c’è in programma?

La LabArt Gallery B&B si trova in via Bausan n. 36, ovviamente a Napoli. Sarà quindi, come anticipato, un vernissage che inaugura il lancio della LabArt Gallery B&B, che sarà una mostra permanente con videoteca, installazioni video e ci saranno anche le mie performer, della compagnia DNA – Danza Nuda Anima, che terranno una performance dalle 16.30 alle 24 alternandosi tra di loro. Festeggiamo la trasformazione di LabArt Dance®️ da scuola di danza a Marchio e Format LabArt®️ da proporre in licensing in altre realtà del territorio, a Napoli, in Italia e all’estero, perché niente muore e tutto si trasforma. Danzeremo celebrando il passato, il presente ed il nuovo futuro che ci vedrà protagonisti di nuove avventure entusiasmanti.

Claudia compi quindi 50 anni. Qualche ultima domanda è d’obbligo però: come si fa a mantenersi così in forma e così a lungo nel tempo?

Sicuramente l’applicazione pratica del Metodo Sales® per la danza rappresenta per me e le mie allieve un elisir di eterna giovinezza accompagnato ad una corretta alimentazione e una vita sana.

Ti alleni ancora oggi?

Certamente, mi alleno circa 20 ore a settimana, insegnando nelle mie classi e alle mie allieve dei corsi per adulti over 50. Sono la dimostrazione vivente che la danza mantiene giovani, in salute ed emotivamente gioiosi ed energici, è un toccasana per la mente ed il corpo per sfogare lo stress della routine quotidiana.

Dove svolgi abitualmente le tue attività?

Il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 20 presso il Claudia Sales LabArt Dance a Chiaia, mentre il mercoledì dalle 17 alle 18 presso l’Artwell Ballet a Fuorigrotta, dove abbiamo anche il corso di diploma professionale di formazione e Perfezionamento Danza Jazz e Contemporanea Metodo Sales®️ il lunedì ed mercoledì dalle 15 alle 16.30. Vi invito a venire a provare questa esperienza unica, dove la danza non ha età.