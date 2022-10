Con ben 5.000 abbonati per la stagione 2022/2023, il Napoli non sarà sicuramente a corto di spettatori che assisteranno alle partite dal vivo. C’è però anche una grande fetta di tifosi che non può recarsi allo stadio. In questo caso è oggi sempre più facile guardare le partite del Napoli in streaming online da computer, smartphone o tablet. Ecco come.

Napoli tra le capoliste dello streaming

I Campani non hanno dubbi: la loro squadra del cuore è il Napoli dal 1926. Ma non solo, sono sempre di più i tifosi di questa squadra che stanno scoprendo il mondo delle partite online. A confermarlo arriva un articolo di ExpressVPN secondo cui il Napoli è tra le squadre più seguite in streaming. Ad accompagnarla troviamo l’Inter, la Juventus, il Milan e la Roma.

Se tra queste squadre la preferita sembra essere il Milan, che è seguita da molte regioni al di fuori della Lombardia, il Napoli resta al primo posto in Campania. Ciò è la prova che l’amore dei tifosi per il Napoli sta restando al passo con la tecnologia. Ma dove guardare le partite di questa squadra? Per fortuna oggi non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Fonte: Pexels

Come vedere le partite del Napoli su DAZN

Sono infatti numerosi i servizi di streaming online che offrono la possibilità di guardare le partite del Napoli in diretta od on demand. Prima fra tutte non si può non citare DAZN, la piattaforma specializzata proprio nello sport. Sono principalmente due le modalità in cui vedere le partite del Napoli con DAZN.

La prima consiste nell’iscriversi alla piattaforma, pagando un abbonamento mensile. In alternativa, gli utenti Sky che posseggono un abbonamento DAZN possono attivare il canale Zona DAZN . I veri tifosi del Napoli potranno inoltre trovare su DAZN anche trasmissioni e approfondimenti in esclusiva dedicati alla loro squadra del cuore e condotti da esperti del settore.

Altri servizi di streaming

DAZN non è però la sola opzione a nostra disposizione. Negli anni, infatti, sempre più servizi di streaming che un tempo trasmettevano solo film e serie tv hanno inaugurato sezioni dedicate allo sport. Oggi possiamo quindi guardare le principali partite di calcio, incluse spesso quelle del Napoli, su Infinity+, su Amazon Prime Video e su Now TV. Bisogna però fare attenzione: non tutti i servizi sono uguali.

Certe piattaforme trasmettono infatti un numero limitato di partite o di tornei. Su Infinity+ e Amazon Prime Video , ad esempio, possiamo trovare solo i match della UEFA Champions League. Now TV, invece, sembra offrire un pacchetto molto più ricco. Sulla piattaforma possiamo infatti seguire anche la Serie A Tim, la Premier League e tanti altri tornei minori.

Fonte: Pexels

Certo, l’emozione dell’assistere a una partita del Napoli di persona, allo stadio, a due passi dai campioni del nostro cuore, è ineguagliabile. Grazie alla tecnologia possiamo però portare le partite direttamente a casa nostra o nelle nostre tasche. Con i tanti servizi di streaming oggi disponibili, i tanti tifosi del Napoli possono così guardare e riguardare i match della loro squadra del cuore a costi contenuti.