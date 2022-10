I piccoli studenti di Castellammare di Stabia ancora senza mensa. A causa di ritardi ed intoppi burocratici da parte del Settore, le scuole cittadine stabiesi sono ancora senza il servizio di refezione. Com’è possibile ad ottobre, ad ormai oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico? Il motivo è da ricercare nel nuovo bando di gara. Il Comune, infatti, è alla ricerca di una ditta che dovrebbe (a questo punto il condizionale è d’obbligo) occuparsi della refezione per i prossimi tre anni.

Dall’ultima riunione della commissione per la valutazione delle offerte, infatti, sarebbero emerse delle offerte giudicate “anomale”. Dunque la commissione ha chiesto nuovamente al Responsabile Unico per il Procedimento (Rup) di verificare il tutto. Nel frattempo gli alunni restano senza mensa. Una situazione paradossale per centinaia di famiglie. I piccoli, infatti, possono consumare solo una merenda portata da casa.

Il bando pubblicato e ripubblicato

Il bando era stato pubblicato ad inizio estate ma, a causa della mancanza di requisiti dei partecipanti, è stato poi riproposto il 18 agosto. Sarebbero quattro le ditte che si stanno contendendo l’appalto. Di mezzo c’è l’aumento imprevisto delle derrate alimentari causato dall’inflazione e dal conflitto in Ucraina nonché i canoni più severi imposti dalle nuove normative anti-Covid. Il prezzo a base d’asta è di 2 milioni e mezzo di euro per un servizio di tre anni. 20 le scuole da rifornire: 12 dotate di cucina, 8 sprovviste.