Si terrà al Lloyd’s Baia hotel di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, il 14 e 15 ottobre 2022 l’VIII edizione del convegno “La bellezza continua – Benessere globale antiaging”. Presidente e responsabile scientifico del convegno, per il quale sono previsti 13 crediti Ecm, Maria Laura Vinciguerra, medico estetico, omeopata ed omo-tossicologa.

A Vietri sul Mare l’VIII edizione del convegno “La bellezza continua – Benessere globale antiaging”

Il convegno sarà dedicato al benessere del paziente nel passaggio della vita dai 15 ai 35 anni e si propone di offrire ai partecipanti un’ampia visione delle ultime novità della medicina estetica, della dermatologia, della chirurgia plastica e della chirurgia bariatrica in un approccio multidisciplinare attento al paziente nella sua interezza.

Parte integrante dei lavori sarà il tema dell’alimentazione che verrà trattato trasversalmente da professionisti di alto spessore scientifico. Il ruolo della chirurgia plastica e della medicina estetica per il benessere psicologico dell’individuo sarà oggetto di approfondimenti specifici.

Una lunga vita di bellezza e benessere globale.

La gestione del paziente obeso sarà trattata sia con riguardo alla chirurgia bariatrica. Sia con riferimento a tutte le patologie che l’eccesso ponderale porta con sé. Importante novità di questa edizione sarà la dermato-endocrinologia. E saranno altresì fornite tutte le indicazioni per far vivere i pazienti in salute e continuare una lunga vita di bellezza e benessere globale.