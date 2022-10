Vigilia violenta per Napoli-Ajax: scontri tra tifosi e un giovane olandese accoltellato

E' avvenuto in piazza Bellini, nel pieno centro storico, una zona di movida, frequentatissima dai ragazzi napoletani. La dinamica non è ancora chiara. Il giovane olandese ferito alla gamba destra ne avrà per 15-20 giorni

Ancora tensioni a Napoli tra gli ultras della squadra di casa e gli ospiti dell’Ajax: inseguimenti sul lungomare della città e una rissa in una pizzeria in via Medina, ma soprattutto aggressioni in diverse zone del centro.

Le frange estreme del tifo organizzato hanno fatto irruzione in una pizzeria e hanno lanciato bottiglie contro gli olandesi che hanno risposto lanciando bicchieri. Altri napoletani, armati di mazze, hanno iniziato a picchiare in maniera violenta.

Stessa scena anche sul lungomare, dove altri ultras dell’Ajax, visibilmente alterati dall’uso di alcool, hanno intonato cori. La miccia era stata accesa e così si è scatenata una rissa. Sul posto ci sono carabinieri e polizia.

Un giovane tifoso dell’Ajax è stato accoltellato nel centro storico di Napoli da alcune persone, con ogni probabilità ultras napoletani: si è trattato di un diverbio o una rissa per motivi calcistici. Sull’episodio indaga la polizia. Il ragazzo, un ventunenne olandese, è giunto in Italia al seguito della sua squadra, impegnata domani nella sfida di Champions col Napoli.

Il ferimento, con un’arma da punta e taglio, è avvenuto in piazza Bellini, nel pieno centro storico, una zona di movida, frequentatissima dai ragazzi napoletani. La dinamica non è ancora chiara: gli investigatori parlano, al momento, di un diverbio per motivi calcistici, circostanza che fa ritenere che gli aggressori siano stati ultras del Napoli.

Per identificarli è al lavoro la Digos della Questura. L’olandese è stato ferito alla gamba destra: è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 15-20 giorni. In vista della partita di domani Napoli è monitorata dalle forze dell’ordine. Il rischio di scontri è alto perchè gli ultrà azzurri sono gemellati con quelli del Feyenoord, nemici giurati dell’Ajax. Già all’andata si sono vissuti momenti di tensione anche per la presenza degli ‘amici’ dei napoletani nel settore ospiti.