La lite tra due giovani, poi l’intervento del padre di uno dei due: l’uomo è armato di coltello e colpisce il rivale del figlio all’addome, lasciandolo in una pozza di sangue. E’ quanto accaduto sabato scorso a Castellammare di Stabia in pieno centro antico della città, tra via Gesù e via Campo di Mola. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia stabiese, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

L’aggressore che ha impugnato il coltello sarebbe già stato individuato ed indagato a piede libero. Il ragazzo ferito, invece, un 19enne del posto, si trova in condizioni gravi ma stabili presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare.

Castellammare, macellaio difende il figlio e accoltella 19enne: indagini in corso

Stando alle prime ricostruzioni il 19enne si trovava in via Gesù per incontrare un conoscente. Improvvisamente ha incontrato un coetaneo col quale è cominciata la lite, probabilmente per vecchie questioni lasciate in sospeso. Sarebbero volate parole grosse, poi qualche spintone ed a quel punto i due sono venuti alle mani. La scena sarebbe stata notata dal padre di uno dei due, un 40enne titolare di una macelleria nei pressi del luogo della lite. L’uomo non ci ha pensato due volte, ha afferrato un coltello e si è lanciato contro il 19enne.

Il ferimento e l’arrivo dei soccorsi

Il giovane avrebbe provato a scappare ma sarebbe stato raggiunto pochi metri più in là in via Campo di Mola. Qui il 40enne avrebbe sferrato il fendente che ha colpito il 19enne all’addome lasciandolo in terra. I soccorsi sono stati allertati poco dopo da alcuni passanti.

Il ragazzo è così giunto al pronto soccorso del nosocomio stabiese dove gli sono state prestate le prime cure. Al centro antico, invece, sono arrivati i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato subito le indagini, acquisendo anche alcuni filmati della videosorveglianza della zona. A stretto giro potrebbe essere ricostruita completamente la vicenda.