La festa degli alpini a Napoli, il dispositivo del traffico

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento “150° Anniversario degli Alpini” che si terrà a Napoli il 14 ed il 15 ottobre, è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione. In particolare:

1) il 14 ottobre 2022, dalle ore 15:30 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei tratti di strada sotto elencati e di volta in volta interessati dal passaggio delle fanfare: – percorso da piazza del Gesù: Calata Trinità Maggiore, via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza del Plebiscito; – percorso da piazza Dante: via Toledo, piazza Carità, da cui nel frattempo si sarà mossa la seconda fanfara, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito. 2. dalle ore 08:00 di venerdì 14 e fino a cessate esigenze e dalle ore 8:00 di sabato 15 e fino a cessate esigenze: a) il divieto il transito veicolare: 1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Commiliter;

2) in Via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, (che circoleranno a senso unico alternato); b) il senso unico di circolazione: 1. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia; 2. in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento; c) la sospensione del posteggio del trasporto pubblico non di linea (taxi) in piazza Carolina; d) il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console eccetto per i veicoli impegnati nella manifestazione.