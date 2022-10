Tragedia della strada a Gragnano: 17enne perde la vita, incidente in scooter contro auto

Incidente mortale sulla statale agerolina, all’altezza delle palazzine popolari di Sigliano. A perdere la vita è stato C.L. un ragazzo di 17 anni di Castellammare di Stabia. Il giovane era in sella al suo scooter in direzione Gragnano quando si è scontrato contro un’auto che proveniva in direzione opposta. Fatale lo scontro frontale.

Inutili i tentativi di soccorso per il giovane che è stato trasferito all’ospedale stabiese San Leonardo già in condizioni disperate in codice rosso. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvagli la vita, ma dopo poco non hanno potuto che dichiararne il decesso.

Una tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio lungo una strada ad alta velocità che collega i paesi dei Monti Lattari. Sotto choc l’automobilista di Gragnano che dopo l’impatto ha sbandato finendo nella corsia opposta. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che stanno indagando sull’esatta dinamica.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, intervenuti sul posto assieme agli agenti di polizia municipale di Gragnano per tutti i rilievi del caso.