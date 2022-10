Nuovi problemi questa mattina per gli utenti della Circumvesuviana: interrotta la tratta tra Poggiomarino e Scafati. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, l’azienda di trasporti che gestisce tra l’altro anche le linee vesuviane su ferro.

Eav fa sapere come “causa problemi tecnici alla stazione di Scafati, la tratta Scafati-Poggiomarino è momentaneamente interrotta”. Per questo motivo, si apprende ancora dalla società, il treno delle ore 6:59 da Napoli per Poggiomarino è stato soppresso da Scafati a Poggiomarino ed il treno delle ore 7:40 da Poggiomarino per Napoli è invece stato soppresso da Poggiomarino a Scafati.