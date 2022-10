Un uomo di 40 anni è stato denunciato a Licola, frazione del comune di Pozzuoli, per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo si è masturbato all’esterno della propria auto nei pressi della scuola dell’infanzia “Oriani” di piazza San Massimo.

I passanti hanno immediatamente chiamato il 112 mentre qualcuno ha ripreso in video il volto dell’uomo.

I militari della stazione di Licola hanno acquisito i filmati degli smartphone e hanno individuato il 40enne, incensurato di Giugliano, denunciandolo per atti osceni in luogo pubblico. Sono in corso ulteriori indagini per accertare se il 40enne possa aver agito anche altrove.