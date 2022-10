Juve Stabia sconfitta a Taranto. Le Vespe a testa bassa con i rossoblù allenati da mister Capuano, che si impongono con un secco 2-0.

Dopo un primo tempo con zero emozioni, il Taranto riesce a far suo la partita nel finale del match (36’) grazie ad un rigore trasformato da Romano, nell’occasione del rigore espulso Peluso per fallo da ultimo uomo. Gli stabiesi hanno protestato per l’assegnazione del penalty. Poi il Taranto, approfittando della confusione in casa stabiese, raddoppia con La Monica a 3 minuti dal termine del match. La Juve Stabia non ha mostrato azioni offensive degne di nota e sembra in fase involutiva dopo la vittoria in casa contro il Picerno. Attualmente la Juve Stabia ha realizzato appena 7 gol in 8 partite. Martedì prossimo la Juve Stabia incontra in casa il Foggia.

La partita

Partita dai ritmi bassi nella prima mezzora, Taranto con il 3-5-3 e Juve Stabia con il 4-3-3. Le squadre non scoprono più di tanto con il gioco che ristagna a centrocampo. La prima conclusione degna di nota al 19’ è appannaggio del Taranto: De Maria da sinistra scodella una palla in area per Infantino, che impegna Barosi con colpo di testa senza grosse pretese.

Al 22’ infortunio del difensore Cinaglia, entra Tonucci nelle fila stabiesi. Nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione, la gara continua ad essere scevra di emozioni nonché povera di contenuti spettacolari. Le due squadra non riescono a costruire azioni offensive. La Juve Stabia cerca di sfruttare le ripartenze anche se con scarsa efficacia.

AL 34’ Pandolfi viene neutralizzato dal portiere di casa proprio su un contropiede. Il primo tempo termina sul 0-0: lo specchio di una prima frazione con zero emozioni con entrambe le squadre poco propositive e super guardinghe.

Ad inizio ripresa mister Capuano cerca di dare verve all’attacco jonico inserendo nuove forze come Mazza al posto di De Maria e Raicevic al posto di Infantino. Il match, anche nel secondo tempo non decolla: il gioco è praticamente caratterizzato da zero trame offensive.

Al 30’ punizione dal limite sinistro dell’area per la Juve Stabia, Bentivegna mette di poco fuori. Acuto Juve Stabia.

Al 33’ rigore per il Taranto per fallo in area su La Monica da parte di Peluso, il rigore viene trasformato al 36’ da Romano. Juve Stabia in 10 per l’espulsione di Peluso per fallo da ultimo uomo.

Al 40’ Taranto vicino al raddoppio: testa Evangelisti in area di su azione da punizione e Barosi respinge alla grande.

Al 42’ La Monica scatta in contropiede sulla destra, difesa stabiese in bambola, e di destro in diagonale trafigge Barosi. La Juve Stabia non riesce a reagire e perde per 2-0.

Tabellino

TARANTO ( 3-5-1-1): Vannucchi 6; Evangelisti 6 Antonini 6 Manetta 6 ; Mastromonaco 6 Romano 7 Labriola 5.5 ( 5’ st Vona 6) De Maria 6 (1’ st Mazza 6) Ferrara 6 (15’ st Chapi Romano 6) ; Guida 6 (26’ st La Monica 7) Infantino 5.5 (1’ st Raicevic 6.5). All.: Capuano 7.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 5.5; Maggioni 5 (11’ st Peluso 4) Caldore 5 Cinaglia sv (22’ pt Tonucci 5 ) Mignanelli 5; Scaccabarozzi 5 (30’ st Santos 5) Maselli 5 (30’ st Gerbo 5) Altobelli 5; Silipo 5 (11’ st Ricci 5) Pandolfi 5 Bentivegna 5. All. : Colucci 5.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia 5. Marcatori: 36’ st Romano (rig.,T), 42’ st La Monica (T). Espulso : 35’ st Peluso (JS). Ammoniti: Evangelisti (T), Caldore (JS), Maggioni (JS), Antonini (T), Ricci (JS), Mazza (T), Mignanelli (JS), Gerbo (JS). Note: angoli 1-3. Recupero: 3’ pt-5’ st.

Domenico Ferraro