A Pompei grande successo per la Mail Art e la casa museo di Domenico Severino. Porte aperte ai musei associati per celebrare l’arte contemporanea. Si è conclusa venerdì 14 ottobre con un grande successo l’iniziativa che ha coinvolto non solo le grandi città, ma anche i centri più piccoli.

Pompei: successo per la Mail Art e la casa museo di Domenico Severino

Al centro dell’interesse la casa museo di Domenico Severino, a Pompei, ritenuto tra gli esponenti più autorevoli della “Mail Art”. L’affascinate mondo delle cartoline personalizzate e pervenute da tutto il mondo è stato il “leit motiv” della settimana. Gli artisti si sono esibiti per il pubblico durante le visite artistiche e un salotto tematico per discutere di argomenti a tema con la mostra.

Sono arrivate cartoline da ogni parte del mondo. Dal Messico agli Usa, al Marocco, fino all’Oriente, grazie all’iniziativa portata avanti dall’Associazione Musei Arte Contemporanea Italiana (Amaci) e grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Portare quest’arte a scuola”

“L’obiettivo – ha spiegato la curatrice dell’iniziativa Filomena D’Auria – è quello di portare quest’arte a scuola, per avvicinare i giovani a questa nuovo mondo”.