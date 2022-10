“L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me, perciò ammiro l’amore ovunque esso si trovi”: ha scelto una citazione di Giovanni Paolo II per salutare i fedeli del quartiere “Privati” di Castellammare di Stabia don Antonio De Simone. Il parroco, infatti, ha lasciato le parrocchie di San Nicola e di Sant’Eustachio per assumere l’incarico di sacerdote della Cattedrale Santa Maria Assunta e San Catello di Castellammare di Stabia.

“Buon cammino”: il saluto di don Antonio ai fedeli del rione “Privati” di Castellammare

Don Antonio ha fatto recapitare nelle cassette postali degli abitanti del popoloso rione, nella zona alta di Castellammare, la commovente cartolina che riprende alcuni versi di Karol Wojtyla. “Se l’amore tanto è più grande quanto è più semplice, – si legge – se il desiderio più semplice sta nella nostalgia, allora non è strano che Dio voglia essere accolto dai semplici, da quelli che hanno puro il cuore e che per il loro amore non trovano parole”.

Don Antonio De Simone lascia le parrocchie di San Nicola e di Sant’Eustachio dopo circa venti anni. Anni durante i quali è divenuto un punto di riferimento per l’intero rione. “Dio venne fin qui e si fermò ad un passo dal nulla, – continuano i versi di Papa Giovanni Paolo II – vicinissimo ai nostri occhi. La vita è forse un’onda di stupore, un’onda più alta della morte. Non abbia paura. Mai!”.

Il nuovo incarico presso la Cattedrale stabiese di Santa Maria Assunta e San Catello

Il parroco è il successore di don Antonino d’Esposito, che a sua volta ha salutato i fedeli della Cattedrale per approdare alla parrocchia di San Michele a Piano di Sorrento. La decisione è stata presa nel luglio scorso dall’arcivescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare, monsignor Francesco Alfano. La cartolina di don Antonio ai fedeli si conclude con due semplici parole: “Buon cammino”.