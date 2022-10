Giro d’Italia: la carovana rosa ancora a Napoli e in Campania nel 2023

Dopo l’arrivo sul lungomare della tappa di quest’anno, il Giro d’Italia conferma il suo rinnovato amore per Napoli e torna in città anche per il 2023 con la tappa Napoli-Napoli, la sesta del Giro, in programma l’11 maggio, a renderlo noto, oggi, gli organizzatori della gara in rosa.

La tappa, che si aprirà e chiuderà a Napoli, toccherà alcuni dei luoghi più belli al mondo, il capoluogo, per l’appunto, ma anche il Vesuvio, Pompei, Ercolano, le meraviglie delle due costiere, amalfitana e sorrentina, il Miglio d’Oro. “Dopo il successo dello scorso maggio – ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi – abbiamo voluto che anche per la prossima edizione il Giro d’Italia facesse tappa a Napoli per un’altra splendida occasione di valorizzazione della nostra terra, che non ha eguali al mondo. Abbiamo trovato la disponibilità dell’organizzazione, che solitamente non ripete per due anni consecutivi le stesse tappe, proprio grazie alla straordinaria riuscita della tappa di quest’anno”.

Il percorso in cui si snoderà la tappa lasciata la città, attraverserà l’area interna del Vesuvio fino a Pompei e alla sua area archeologica, poi salirà sul Valico di Chiunzi per planare su Ravello e Amalfi per raggiungere successivamente Positano, Sorrento e risalire la penisola sorrentina e la fascia vesuviana costiera per giungere nuovamente a Napoli, dove i corridori si sfideranno per la vittoria.

Alla cerimonia di presentazione del Giro, al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano, la Città Metropolitana di Napoli è stata rappresentata dal Vice Sindaco, Giuseppe Cirillo. Presente anche Giuseppe Tito, Sindaco di Meta e Consigliere metropolitano delegato al mare, alle Coste e al Monte Faito.

Della tappa non sono state ancora ufficializzate partenza e arrivo ma è possibile una replica di Piazza Plebiscito per il via e Lungomare per il traguardo. Il Giro arriverà a Napoli per la 46/a volta.

La Napoli-Napoli 2023 sarà una di quelle che gli organizzatori definiscono ‘tappe mosse’, nervose: non per scalatori, ma nemmeno solo per i velocisti. Una tappa breve, di circa 160 km ma intensa. Due traguardi volanti, a Pompei e Castellammare, due i gran premi della montagna, uno sul Valico di Chiunzi, al 48/o chilometro e un’altitudine di 683 metri, e uno al km 95, a Capo di Mondo, a 469 metri – con vista sulla costiera sorrentina e amalfitana, dal quale si scenderà verso Sorrento per gli ultimi 50 km, tutti pianeggianti, che porteranno al traguardo di Napoli.

Il Giro ha previsto altre due tappe in Campania. Una con arrivo a Laceno e una con traguardo a Salerno e ancora una terza con partenza da Capua.

Giro d’Italia 2023, tutte le tappe

Ecco il percorso completo del Giro d’Italia 2023:

Sabato 6 maggio, prima tappa: Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina-Ortona). 18,4 km (cronometro individuale)

(Fossacesia Marina-Ortona). 18,4 km (cronometro individuale) Domenica 7 maggio, seconda tappa: Teramo-San Salvo . 204 km

. 204 km Lunedì 8 maggio, terza tappa: Vasto-Melfi . 210 km

. 210 km Martedì 9 maggio, quarta tappa: Venosa-Lago Laceno. 184 km

Mercoledì 10 maggio, quinta tappa: Atripalda-Salerno. 172 km

Giovedì 11 maggio, sesta tappa: Napoli-Napoli. 156 km

Venerdì 12 maggio, settima tappa: Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). 218 km

Sabato 13 maggio, ottava tappa: Terni-Fossombrone . 207 km

13 maggio, . 207 km Domenica 14 maggio, nona tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena . 33,6 km (cronometro individuale)

. 33,6 km (cronometro individuale) Martedì 16 maggio, decima tappa: Scandiano-Viareggio . 190 km

. 190 km Mercoledì 17 maggio, undicesima tappa: Camaiore-Tortona . 218 km

. 218 km Giovedì 18 maggio, dodicesima tappa: Bra-Rivoli . 179 km

. 179 km Venerdì 19 maggio, tredicesima tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana . 208 km

. 208 km Sabato 20 maggio, quattordicesima tappa: Sierre-Cassano Magnago . 194 km

. 194 km Domenica 21 maggio, quindicesima tappa: Seregno-Bergamo . 191 km

. 191 km Martedì 23 maggio, sedicesima tappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone . 198 km

. 198 km Mercoledì 24 maggio, diciassettesima tappa: Pergine Valsugana-Caorle . 192 km

. 192 km Giovedì 25 maggio, diciottesima tappa: Oderzo-Val di Zoldo . 160 km

. 160 km Venerdì 26 maggio, diciannovesima tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo). 182 km

(Rif. Auronzo). 182 km Sabato 27 maggio, ventesima tappa: Tarvisio-Monte Lussari 18,6 km (cronometro individuale).

18,6 km (cronometro individuale). Domenica 28 maggio, ventunesima tappa: Roma-Roma. 115 km

Tre le cronometro, per la quinta volta finale a Roma

Una storia ultracentenaria fatta di imprese epiche ma anche di statistiche. Il 106esimo Giro d’Italia terminerà la propria corsa per la quinta volta a Roma, passerà per la 44esima volta da Napoli, arriverà per l’ottava volta a Bergamo e alle Tre Cime di Lavaredo, dove nel 2013 Vincenzo Nibali marchiò il suo primo trionfo in Rosa sotto la neve.

Ecco i numeri del Giro d’Italia 2023: