Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Cavour per la segnalazione di un furto con strappo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un turista il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava transitando in via Crocelle a Porta San Gennaro all’angolo con piazzetta Crociferi, un uomo con mossa fulminea gli aveva asportato una collana in oro e, dopo una colluttazione, si era dato alla fuga.

Successivamente, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, una volante del Commissariato San Carlo Arena ha rintracciato il malvivente presso la sua abitazione alle Rampe di San Gennaro.

L’uomo, un 34enne napoletano sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, è stato denunciato per rapina.