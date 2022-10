Stanotte gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale nel transitare in corso Garibaldi angolo piazza Garibaldi hanno controllato due uomini a bordo di un ciclomotore e il passeggero, identificato per un 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di due involucri con circa 0.37 grammi di cocaina, pertanto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che il conducente, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, era sprovvisto di patente di guida per cui lo hanno denunciato per guida senza patente o con patente mai conseguita reiterata nel biennio.

Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca poiché sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione periodica.