Tragedia lungo i sentieri della penisola sorrentina: un escursionista è precipitato perdendo la vita. La vittima è un turista svizzero di 70 anni di nome Anton Hass. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ma le operazioni di recupero del corpo si sono protratte fino alle 18 circa. La zona in cui è avvenuta la tragedia, infatti, è particolarmente impervia.

Tragedia sui sentieri della penisola sorrentina: muore escursionista svizzero 70enne

L’uomo è morto mentre percorreva, insieme alla sua comitiva, il sentiero di Borra che va da Sorrento a Massa Lubrense. Per cause ancora da accertare, Hass si è allontanato dal gruppo. Improvvisamente gli altri escursionisti non lo hanno più visto e si sono allarmati. Ripercorrendo il sentiero a ritroso la comitiva ha avvistato il corpo del 70enne svizzero in un dirupo.

L’ipotesi: l’uomo potrebbe essere scivolato

A quel punto il gruppo ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Massa Lubrense e della compagnia di Sorrento. Per l’uomo non c’era più niente da fare: è deceduto a seguito dei traumi riportati nella caduta. Secondo le prime ricostruzioni l’escursionista potrebbe essere scivolato sul sentiero finendo così nel dirupo. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha comunque aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda. Nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l’autopsia sulla salma.