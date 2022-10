Quattro anni di reclusione per Federico Ingenito, il 39enne accusato di aver pestato una ragazza a scopo di rapina a Gragnano. I fatti risalgono all’inverno del 2021, quando Ingenito (secondo quanto ricostruito dagli inquirenti) seguì con lo scooter una ragazza che aveva da poco finito il turno di lavoro in un ristorante di Gragnano.

Rapinò e picchiò una ragazza per la borsa a Gragnano: 39enne condannato a quattro anni di reclusione

La giovane donna si stava recando a casa di notte, in via Mandrio, quando fu aggredita dal 39enne che voleva sottrarle la borsa con all’interno 10 euro. Quando la ragazza provò a difendersi, la colpì con calci e pugni. Adesso la sentenza di primo grado, emessa dai magistrati del Tribunale di Torre Annunziata, condanna a 4 anni di reclusione Ingenito con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate. Il 39enne si trova già in carcere dallo scorso mese di aprile.

Le indagini e la videosorveglianza

I suoi avvocati avevano chiesto il giudizio con rito abbreviato, allo scopo di usufruire di uno sconto di pena in caso di condanna. Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata dalla vittima ventunenne. La ragazza aveva raccontato di essere stata aggredita a pugni e calci nei pressi della sua abitazione, mentre rientrava a casa in scooter dopo avere terminato di lavorare come cameriera in un ristorante. Determinanti, ai fini delle indagini, furono le telecamere di videosorveglianza attive sul territorio, che ripresero tutte le fasi della rapina. Ingenito fu così individuato e arrestato dalle forze dell’ordine.