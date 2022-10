Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, Corrado Matera: “Si lavora per il rilancio della struttura a 360°”.

“Si lavora per concorrere alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Agenzia delle Universiadi, per recuperare il campo da calcio, la pista di atletica e i campi da tennis, provvedendo contestualmente all’adeguamento della piscina e della palestra del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo”.

Lo rende noto il Consigliere Regionale Corrado Matera, sottolineando che il progetto di rilancio dell’importante struttura sportiva del Vallo di Diano è partito da lontano: “Il Museo dello Sport e delle Universiadi -evidenzia- è stato realizzato con il CONI quando rivestivo la carica di Assessore al Turismo della Regione Campania. Ubicato nel Centro Sportivo Meridionale, costituisce un perno fondamentale per far ripartire l’intero complesso”.

È stato proprio il Museo dello Sport il primo tassello dell’ambizioso programma che prevede il rilancio dell’intero complesso sportivo valdianese, a 360°. Il progetto, rallentato solo a causa della pandemia, negli ultimi mesi è ripartito con determinazione.

“Il Palazzetto dello Sport -conferma Corrado Matera– è stato già riattivato, in tempo per ospitare le partite casalinghe dello Sporting Sala Consilina, squadra impegnata nel Campionato di Calcio a 5 di serie A2, e della Diesel Tecnica, impegnata nel Campionato di Basket di Serie B. Riascoltare tra quelle storiche mura i cori appassionati e gli applausi dei tifosi valdianesi, è stata insieme una grande emozione e una grande soddisfazione. Adesso si lavora per completare gli altri step, che interesseranno il recupero e l’adeguamento di tutti gli impianti del Centro Sportivo Meridionale. Portata a termine anche questa fase -conclude il consigliere regionale originario di Teggiano- lo sport del Vallo di Diano tornerà ad avere il ruolo di grande prestigio che merita”.