Il Napoli Futsal passa il turno di Coppa Divisione. Poker partenopeo contro l’Ap, formazione di A2 aversana, nell’incontro disputatosi a Cercola per l’indisponibilità del PalaJacazzi. Match deciso, senza sconti, dal bis di Fortino e dalle realizzazioni di Humberto Honorio e capitan Perugino: è 0-4. Il 26 ottobre la sfida ai sedicesimi al PalaCesaroni di Genzano contro l’Ecocity.

PRIMO TEMPO

I primi due segnali del team di Marìn sono il palo di De Simone e la traversa di Fortino, ci prova Botta sull’altro fronte. Altro legno, di Mateus questa volta, ma l’errore dello stesso Botta regala lo 0-1 di Robocop a porta spalancata. Turno di Perugino per ciò che riguarda il montante, Pietrangelo, schierato titolare e per la prima volta in assoluto, si oppone brillantemente. Mateus si divora il bis, l’estremo difensore della Nazionale e Ranieri reattivi sulle ultime occasioni della prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’esterno di Arillo non è preciso, proprio ‘o Lion però serve a Fortino l’assist al bacio per il raddoppio. Ecco anche lo spettacolare tris: Arillo per il bomber in banda, al volo sfera messa al centro per l’accorrente Honorio. Sottomisura capitan Perugino cala il poker, da antologia l’azione che conduce al palo di De Luca. Finisce così, i partenopei domenica saranno di scena a Montesilvano per lo Sky match con l’Italservice Pesaro e mercoledì 26 a Genzano in programma i sedicesimi di Coppa Divisione contro l’Ecocity.

“Non vedevo l’ora di scendere in campo con questa maglia – così nel post gara Pietrangelo. – Ho tanta voglia di fare bene ed aiutare la squadra, spero continui in questa maniera”.

“Sono veramente contento – dice il finalmente recuperato Rafinha. – Torno a prender ritmo, ma con questo gruppo sarà più facile tornare al top”.

HIGHLIGHTS E INTERVISTE