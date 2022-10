Lunedì 24 ottobre, dalle ore 17:00, nei locali di Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria a Cerveteri, organizzata da Doc Italy presieduta da Tiziana Sirna e grazie al supporto del Comune di Cerveteri, nella persona della Sindaca Elena Gubetti e dell’Assessorato alle Politiche sociali che ha patrocinato la kermesse con il suo Assessore Avv. Francesca Badini, prenderà il via la grande gara di solidarietà per il “Salvamamme”.

L’associazione, con la sua “Nonna Boutique”, raccoglie fondi e tutto ciò che può essere utile ad aiutare le circa 10.000 famiglie a cui, da più di 30 anni, da tanto materiale necessario alla sopravvivenza. Tra pandemia e guerra a tanti bimbi a cui manca anche il minimo per vivere, non il giocattolo (che comunque il Salvamamme gli dona), occorre ben altro per trascorrere il Santo Natale che si avvicina; festività che doverosamente riteniamo possano e debbano essere per loro, come per tanti, giorni un po’ diversi. E’ con questo spirito, che è quello di sempre e di ogni giorno, che “Salvamamme” in costante ed attiva collaborazione con Doc Italy, opera per una concreta solidarietà a mamme e persone bisognose dell’essenziale per affrontare una vita dignitosa.

Nella location messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Cerveteri i Maestri del Gusto stellati e televisivi, provenienti da tutta Italia, delizieranno Vip offrendo una “merenda DOC”, con la concreta collaborazione dell’Alberghiero di Ladispoli, ISIS Giuseppe Di Vittorio. Stilisti Internazionali e Istituzioni …oltre alle 50 nonnine che “faranno shopping”, sarà possibile a tutti coloro che vorranno liberamente intervenire con gran spirito di solidarietà, con soli pochi Euro di libera offerta, degustare ricette stellari e stellate di grandi Maestri, accompagnate da vini autoctoni, del territorio e nazionali Doc Italy Selection che verranno proposti da importanti sommelier, al fine di supportare il Salvamamme, alla quale associazione a termine serata verrà consegnato l’intero incasso ricavato dal cuore solidale degli intervenuti. L’evento a favore del Salvamamme sarà memorabile e fra l’atro, assume un particolare significato perché recentemente il negozio di raccolta dei beni donati da tanti benefattori, ha subito un grave furto colpendo la sede e il cuore del Salvamamme.

La sua Presidente Maria Grazia Passeri, emotivamente violata dall’accaduto, per rialzarsi e continuare ad aiutare le migliaia di famiglie, che supporta da più di 30 anni ha bisogno oggi, ancor più di sempre, di un particolare e significativo contributo solidale. Durante l’evento sarà presentato il progetto “Nonna Boutique” e faranno shopping 40 nonnine con pensione sociale, che inoltre potranno godere di una sfilata “con sorpresa” e di un intrattenimento musicale a cura del Dj & Producer Andrea Bruzzese con grandi Artisti Italiani.

Tiziana Sirna ci dice: “Abbiamo lanciato un appello a tutto il circuito Doc Italy e in meno di 48 ore dalla richiesta di partecipazione, hanno confermato 30 nomi illustri quanto noti del panorama food & beverage, grandi Maestri del Gusto tra cui Antonio Sorrentino, Giuseppe Di Iorio, Angela Fiorini, Edoardo Papa, Anna Maria Palma, Gabriellino, Laura Marciani, Stefano Callegari, Davide Civitiello Cinque, Salvo Cravero, Antonio Magliulo, Davide Merlino, Arcangelo Patrizi, Tullio Monaldi, Elia Grillotti, Conte Garozzo Quirini, Maurizio Capodicasa, Maurizio Santilli, Mirko Giannella, Stefano Paciotti, Vito Servito Fuggetti, Angelo Bugli, Fabio Albanesi, Davide Sagliocco, Corrado Correra, Francesco Faedda, Cafè Europe, Bruno Brunori, Andrea De Luca.…le sommelier Catia Minghi & Catia Lorusso e personaggi da tutta Italia, oltre a personaggi simbolo nel proprio settore come Maggie Anselmo, Michele Spanò, Nayra Laise Vecciarelli, Salvatore Arnone, Martina DC, Nicole Di Mario, Giò Di Sarno, Andrea Bruzzese, Alexandra Senise, David Nenci, Paola Zanoni. Anche altri volti noti dello spettacolo ed eccellenze di diversi settori, siamo certi, parteciperanno all’appuntamento e daranno il loro contributo, ma già massiccia è la partecipazione di tantissime aziende e ambasciatori Doc Italy, in particolare dalla Campania.

La Presidente di Salvamamme, Grazia Passeri, ci spiega: “che cosa controbattere ad una 87enne alla quale, troppo sopraffatti dall’emergenza della guerra, chiedevo di aspettare per il suo vestito “buono” da indossare per il battesimo di un pronipote che autoironicamente mi dice: tutto questo tempo per aspettare non ce l’ho, io la guerra la faccio da quando sono nata? E’ giusto quindi pensare agli anziani che hanno poche risorse da lasciare all’inflazione che non deve arrivare a logorare anche la loro dignità. Moltissime signore, in età e con pensione sociale, chiedono aiuto al Salvamamme in occasione di riunioni familiari, celebrazioni o semplicemente per avere un cambio d’abito gradevole per la nuova stagione.

E’ a tutti chiaro che molti anziani, pur avendo accesso alle cure mediche, investano parte della piccola pensione in integratori, presidi sanitari o in aiuti ai figli, le utenze e gli alimenti danno il colpo di grazia e poco o nulla rimane per generi non essenziali. Si incontrano allora anziani trasandati, vestiti in modo triste, con capi consumati. Per questo nasce “Nonna boutique” che si propone di donare almeno a 50 signore a pensione sociale, nei mesi invernali, il primo di due outfit, uno primavera-estate e l’altro autunno-inverno, cui siano compresi biancheria, accessori, e calzature moda etc..

La stilista Annalisa Di Piero, realizzerà dei veri e propri spazi espositivi e guiderà le signore alla scelta del migliore outfit con tanto di sfilata finale e grazie al coinvolgimento di Doc Italy e della sua presidente Tiziana Sirna, ci saranno capi d’Alta Moda firmati Sabrina Persechino, Celli Sposi, Luigi Bruno e Gianni Molaro, primi stilisti ad aderire al Tam Tam del cuore di Eccellenze della Moda Unite per Nonna Boutique”.