Chi si reca in questi giorni a Napoli per assistere al torneo ATP 250 Tennis Napoli Cup, in programma fino a domenica all’Arena della Rotonda Diaz, non potrà fare a meno di notare un’iniziativa speciale a margine di questo evento. Nelle piazze e agli angoli della città si alterneranno quasi 200 volontari testimoni di Geova che, avvalendosi degli ormai consueti espositori mobili, offriranno pubblicazioni gratuite che promuovono gli ideali di pace, unità tra i popoli e una vita più sana, a cui si ispirano eventi come questo che vedrà la partecipazione di tanti appassionati di tennis provenienti da ogni parte del mondo.

Proprio per l’internazionalità dell’evento, un’attenzione particolare è dedicata dai testimoni di Geova napoletani anche ai visitatori stranieri. In ogni postazione è infatti possibile trovare pubblicazioni in numerose lingue straniere quali, ad esempio, inglese, spagnolo, francese, cinese, ucraino, romeno e tagalog.

Gli argomenti presentati nelle pubblicazioni a disposizione del pubblico spaziano da “Sollievo dallo stress” a “La vostra famiglia può essere felice”, fino all’offerta di un corso biblico interattivo gratuito. Luca Ferraris, portavoce locale dei Testimoni di Geova, afferma: “Mentre migliaia di visitatori vengono a Napoli da tutto il mondo per divertirsi e assistere all’evento sportivo, desideriamo offrire un’occasione per riflettere su importanti valori che sono alla base del buon comportamento e della convivenza pacifica di cui anche lo sport dovrebbe essere promotore. Ci auguriamo che questa iniziativa dia un contributo positivo ad un evento molto atteso in città”.

I Testimoni di Geova saranno presenti con i loro espositori mobili nei pressi dei campi da gioco e in altri quattro punti in zone centrali della città: piazza Plebiscito, via Toledo, piazza Spaccanapoli e Stazione Garibaldi. Ulteriori informazioni sulle attività dei Testimoni di Geova a beneficio della comunità si possono trovare sul sito jw.org.