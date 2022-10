JOB FAIR RIDE è l’evento conclusivo del progetto R.I.D.E. empowerment digital per donne migranti che si tiene il 25 ottobre 2022 dalle ore 11 al Centro Interculturale Officine Gomitoli di Dedalus.

Le donne formate, che hanno approfondito soprattutto i temi relativi all’eCommerce e al marketing, sono pronte a incontrare realtà imprenditoriali del territorio per creare rete, sinergia e collaborazione. Un’occasione di conoscenza reciproca e il modo per scambiarsi esperienze e fare networking.

In un periodo storico in cui la tecnologia e le soluzioni cloud permettono di vendere ovunque, restare connessi, automatizzare e ottimizzare tutte le risorse, le sfide del nostro tempo sono accessibilità, condivisione di competenze, opportunità concrete per agevolare l’inserimento lavorativo. La digitalizzazione è uno strumento che può supportare ogni idea e ogni realtà.

La formazione ha promosso l’inclusione di donne con background migratorio nel mercato del lavoro digitale. Durante il corso le giovani si sono confrontate con l’apprendimento e l’utilizzo di nuovi strumenti, come la piattaforma eCommerce Shopify, le app di office automation di Google Workspace e i processi di inbound marketing HubSpot.

Il training si è svolto in collaborazione con power2Cloud, il partner che accelera la trasformazione digitale e la crescita di ogni organizzazione. Il team ha condiviso le sue competenze e mostrato l’utilizzo e i vantaggi di un ecosistema che unisce le migliori soluzioni cloud, per semplificare e supportare attività di vendita, marketing e assistenza clienti.

RIDE ha offerto un momento di team building, è stata l’occasione per costruire nuove relazioni e approfondire strumenti digitali che possono servire in un mercato che è sempre più competitivo, per lavorare in mobilità, anche in altre città.

La conclusione del progetto non vuole rappresentare la fine di un percorso quanto piuttosto l’inizio di uno nuovo, più concreto, verso il mondo del lavoro, supportato da una rinnovata autostima e nuove competenze digitali.

Siamo felici di sapere che dopo due mesi di tirocinio, una delle giovani è stata assunta in una startup femminile che si occupa di turismo, inStazione.

L’incontro, con aperitivo finale, si svolge il giorno 25 ottobre dalle ore 11 presso il Centro Interculturale Officine Gomitoli di Dedalus a Napoli in Piazza E. De Nicola 46.