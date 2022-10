Si trovano da alcune ore in stato di fermo i presunti ladri che avrebbero rubato le borse di una coppia di 80enni a Napoli: poco dopo il furto l’82enne Antonio Spinetti è stato colto da malore ed è deceduto. Le indagini-lampo da parte della polizia di stato hanno così raggiunto un 46enne ed una 45enne, attualmente in stato di fermo accusati di furto pluriaggravato.

Napoli, 82enne deceduto dopo il furto: presi i presunti ladri. Fermati un uomo ed una donna

Secondo le indagini il 46enne, insieme con una donna presumibilmente identificata in una 45enne, nel primo pomeriggio di mercoledì si sarebbe reso responsabile in piazza Principe Umberto del furto pluriaggravato delle borse di una coppia di ultraottantenni. Nella circostanza uno dei due anziani, poco dopo il furto, aveva accusato un malore a seguito del quale era poi deceduto in via Taddeo Da Sessa.

Nell’ambito di un’attività info-investigativa svolta, tra l’altro, attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi cattura-targhe presenti in zona, nonché attraverso lo studio dei profili social degli indagati, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo e della sua presunta complice, quest’ultima denunciata per lo stesso reato.

Il caso che ha indignato l’intera città

La tragedia è avvenuta nel capoluogo partenopeo nel primo pomeriggio di due giorni fa. La vittima è Antonio Spinetti di 82 anni, stroncato da un malore non lontano dal Centro Direzionale di Napoli. Nonostante gli immediati soccorsi, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: per l’anziano non c’era già più niente da fare. Prima di accasciarsi stroncato da un malore, ha subito il furto del suo borsello l’anziano di 82 anni morto nel primo pomeriggio a Napoli, vittima verosimilmente di un infarto.

L’uomo, alla luce di una più articolata ricostruzione dei fatti, si trovava in auto nei paraggi del Centro Direzionale, in via Taddeo da Sessa, quando ha forato una gomma. In evidente difficoltà, l’anziano ha accettato la collaborazione di due persone che lo hanno aiutato a cambiare la gomma.

Dopo la sostituzione degli penumatici gli stessi lo hanno derubato del borsello. E’ stato allora che l’uomo, che nel frattempo si era rimesso alla guida dell’auto per andare incontro alla moglie, si è sentito male accasciandosi all’interno della sua macchina. Inutili i soccorsi: l’uomo era già spirato.