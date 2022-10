Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno controllato un uomo in I vico Trotti ed hanno accertato che si era allontanato da una comunità terapeutica di Maddaloni dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di una bustina di eroina ed una di cocaina per un peso complessivo di circa 1,5 grammi.

Un 35enne torrese è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.