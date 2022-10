World Pasta Day, Gragnano incontra l’autore Carlo Avvisati. Il giorno 25 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare del Comune di Gragnano, si organizza l’evento con il giornalista e scrittore vesuviano, autore del saggio “Apologia della Pasta”.

L’evento “ParliAMO di pasta…incontro con l’autore Carlo Avvisati”, organizzato nella Città di Gragnano, viene proposto in occasione del 25 ottobre, giornata dedicata appunto alla pasta, ideata e curata dall’Unione Italiana Food International Pasta Organization. La Giornata Mondiale della Pasta (World Pasta Day) nasce per omaggiare ad uno degli alimenti più amati in tutto il mondo ed è strettamente correlata alla celebrazione ed al riconoscimento della Dieta Mediterranea, nominata dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità.

Alla manifestazione sono state invitate una rappresentanza di tutte le scuole del territorio, il Presidente del Consorzio della Pasta di Gragnano Igp, i delegati di tutti i pastifici e di tutte le associazioni locali, rendendo una copia dell’opera in omaggio a tutte le scuole, come incentivo alla lettura ed implementazione della biblioteca di ogni Istituto Scolastico.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gragnano, realizzata in collaborazione con il Centro di Cultura e Storia Amalfitana, si svolgerà il 25 ottobre in sala consiliare alle ore 11. Introdurrà i lavori l’Assessore alla cultura Mena Di Maio, interverranno Carlo Avvisati e Domenico Camardo moderati da Mario Notomista. Interverrà inoltre la maestra di canto Stefania Barretta, dell’Associazione Mousiké.

“Abbiamo organizzato l’iniziativa ‘ParliAMO di pasta…incontro con l’autore Carlo Avvisati’, con l’intento di celebrare questo giorno speciale, con la consapevolezza che la pasta è indissolubilmente legata alla nostra città, non è solo una questione di cultura, ma anche di cuore e di passione”, sono le parole di Nello D’Auria, sindaco della Città della Pasta.

Lo scrittore Avvisati, nel suo saggio sulla pasta, ripercorre in maniera brillante ed ironica i fatti storici che hanno visto la nascita e l’affermazione di spaghetti e maccheroni come alimenti fondamentali della dieta mediterranea.

L’autore esperto di archeologia vesuviana ha appena rivisto ed aggiornato con una moderna veste grafica e un’accattivante copertina, la nuova edizione di “Pompei, mestieri e botteghe 2000 anni fa” impreziosita dalle prefazioni – presentazioni di due grandi archeologi pompeianisti, Stefano de Caro e Andrew Wallace-Hadrill.

