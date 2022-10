Domenica 23 ottobre, dalle ore 9.00, le porte del Parco Punzo di San Sebastiano al Vesuvio apriranno per l’undicesima edizione dell’evento gratuito a marchio dell’Azienda Agricola.

Nell’atmosfera del parco urbano, un oliveto di due ettari con terreno biologico, vi sarà una giornata all’insegna del benessere e focus della giornata, tra attività e degustazioni, sarà come sempre il credo della famiglia Punzo: il cuore! Perché è nel cuore che trova radice il rispetto, per la terra e per i suoi frutti. La mission che da sempre accompagna l’azienda, dal 1959 ad oggi.

Si trascorrerà una giornata piena e divertente: in primis i primi 50 bambini, dai 6 ai 12 anni, che arriveranno al parco, avranno la possibilità di iscriversi allo Show Cooking organizzato dal food partner F.li La Bufala, tutti insieme con pizzaioli professionisti per imparare a realizzare una buona pizza napoletana; dalle ore 10.00 “si parte” con gli amici di ASD Budokan e la corsa di atletica aperta a tutti i piccoli; alle 11.00 invece è il turno della fisioterapista Mariella Esposito, con la sua lezione di Pilates gratuita con iscrizione a numero chiuso; seguiranno musica, una buona pizza “sfornata” dai pizzaioli di F.li La Bufala, e momenti di svago dove poter riposare nell’area relax e chiacchierare in tranquillità, all’ombra degli ulivi.

Come da tradizione ormai, sarà possibile assaporare il premiato olio extravergine d’oliva biologico del Vesuvio su bruschetta, il percorso poi proseguirà tra le delizie dei prodotti a km 0 dell’azienda agricola: cioccolata artigianale nelle tre varianti, classica, fondente e nocciola; conserve e paté di verdure varie, da gustare sul pane fresco.

L’evento è gratuito e aperto a tutti!