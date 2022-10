Al PalaRoma il Napoli Futsal va in scena contro Italservice Pesaro. Tutto pronto per il clou della quarta giornata di serie A. Domenica alle 18.15 la squadra del presidente Perugino incontra a Montesilvano i campioni d’Italia. La partita sarà in diretta su Sky Sport (ch. 202 dell’emittente satellitare).

Il PalaRoma sarà palcoscenico di un grande spettacolo: da un lato i partenopei, con gli ex De Luca, Salas ed Honorio, lanciatissimi con tre successi in altrettante uscite di campionato; dall’altro il collettivo dello Special One Colini che ha raccolto tre punti in tre gare ed è reduce dalla sconfitta di Settimo Torinese contro la L84. Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina) e Andrea Seminara (Tivoli) arbitreranno la sfida, al crono Angelo Bottini (Roma 1).

“Sarà una partita complicata, loro si sono laureati campioni più volte – le parole di mister Marìn in conferenza stampa – e non sarà per nulla semplice nonostante i loro ultimi risultati”. Pietrangelo. “Sono contento per l’esordio di Lorenzo, superato il problema all’occhio ha fatto benissimo in Coppa Divisione contro l’Ap come il resto della squadra”. Al completo. “Per noi è ottimo, c’è tanta concorrenza e ci alleniamo bene tutti insieme. La rosa è forte, per me sarà un sano problema decidere chi andrà in campo. Di livello anche il roster dei marchigiani, loro non lasceranno nulla al caso e dovremo dare il 100% per vincerla”.

LA CONFERENZA STAMPA DEL TECNICO AZZURRO

“Bello rivedere i miei ex compagni e tanti amici – dice il giocatore più scudettato del Belpaese, Honorio. – Sappiamo che sarà difficile perché sono una compagine nuova ed i passi falsi che hanno fatto ci stanno tutti. Colini ha mentalità vincente, sa come lavorare soprattutto in queste occasioni. Noi ci stiamo amalgamando al meglio, dobbiamo essere pronti dal punto di vista mentale e fisico e ora che siamo tutti disponibili possiamo continuare a progredire ed allungare la striscia positiva. Napoli è quello che ho fortemente voluto. Non appena Fortino ha saputo della mia firma, mi ha chiamato e mi ha detto che avrei dovuto correre ancora di più e io ho intenzione di dimostrare il mio valore per l’ennesima volta”.

L’INTERVISTA A HONORIO