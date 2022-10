La stagione venatoria finisce male per un sessantasettenne di Qualiano: colto in flagranza di bracconaggio dai militari della Stazione di Pozzuoli e dalle Guardie Venatorie e Zoofile LIPU, coordinate dal Cav. Giuseppe Salzano, mentre era in attesa delle sue prede richiamate da due vietatissimi richiami elettromagnetici.

L’uomo e stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, gli sono stati sequestrati il fucile, le munizioni ed entrambi i congegni elettromagnetici atti a richiamare gli uccelli.

“I controlli a tappeto pianificati con i Carabinieri Forestali stanno consegnando risultati eccellenti nella lotta al bracconaggio nelle nostre terre – dichiara l’Avv. Fabio Procaccini, Delegato della LIPU di Napoli – sei persone denunciate e cinque fucili messi a tacere in pochi giorni è un risultato di spessore. Se l’inizio delle attività repressive ha portato a questo inatteso risultato – conclude Procaccini – alla fine della stagione venatoria avremo disarmato una gran quantità di bracconieri”.