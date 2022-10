Si svolgerà sabato 29 ottobre ’22 alle ore 18.30 nel cortile del Liceo Don Carlo La Mura, sito in Via Monte Taccaro ad Angri, il concerto/evento in memoria del Maestro Gianni Del Sorbo.

Ad un anno dalla sua prematura dipartita, artisti, amici e colleghi lo ricorderanno “come lui avrebbe voluto…”. A spiegare nei dettagli l’iniziativa è l’ideatore Giuseppe Novi: <>. Per l’occasione, lo stesso Direttore Novi, Arianna Dragonetti, moglie del compianto Maestro ed il Dirigente Scolastico del Liceo La Mura Prof. Filippo Toriello – annunceranno ufficialmente l’istituzione di una borsa di studio riservata ai giovani del territorio che studiano chitarra.

L’iniziativa, unica nel suo genere, e novità assoluta per il territorio sarà bandita dal Premio Città di Angri e dal Liceo Don Carlo La Mura, col supporto di professionisti del settore, scuole di musica e negozi specializzati.