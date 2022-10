Savoia Calcio, il principe Emanuele Filiberto: “Facciamo chiarezza!”. Il membro di Casa Savoia torna a farsi sentire, in seguito ad un suo comunicato, già diffuso pochissimi giorni fa, dedicato ad una delle storiche società sportive del territorio campano: si era infatti espresso in merito al Savoia Calcio.

Emanuele Filiberto aveva sorpeso tutti attraverso l’idea dell’istituzione di un Comitato promotore, al fine di far intraprendere un nuovo cammino alla prima quadra di calcio di Torre Annunziata.

Il principe, in un suo nuovo avviso, scrive quindi che, in seguito alla sua manifestazione di sostegno per il Savoia “si sono susseguite una serie di voci alcune delle quali completamente fuorvianti”. Così tiene a specificare che “la credibilità e affidabilità di una tale iniziativa è nel prestigio e nell’autorevolezza di chi si è reso protagonista di un tale progetto”.

Entrando nella parte tecnica dell’iniziativa Emanuele Filiberto scrive:

“Proprio per evitare strumentalizzazioni è bene che si sappia che l’avv. Carmine Romano, quale esperto civilista scelto dal comitato promotore, costituito dal dr. Nazario Matachione, dal dr. Marco Limoncelli, dall’ing. Roberto Passariello e dall’avv. Elio D’Aquino, ha già avuto colloqui con l’avv. Armando Cirillo dello studio Cirillo/Starita, il quale, in rappresentanza dell’attuale proprietà, ha fissato un termine perentorio, il 30 Ottobre 2022, entro il quale chiudere l’operazione”.

Il principe di Casa Savoia parla quindi di “iniziativa improvvida dal carattere meramente speculativo, e di una mossa imprenditoriale incauta”. Poi lamenta il fatto che si impongano tempi così ristretti “contrari – scrive ancora – a qualsiasi ‘Due diligence’, considerato che si tratta di un’operazione che deve avvenire nel massimo della trasparenza”.

La restante parte del comunicato

“Se il senso di questa sorta di ‘diktat’ è quello di scoraggiare questa prestigiosa iniziativa, gli autori ne risponderanno davanti alla città e ai tifosi. Qualsiasi nuova pagina che deve essere aperta nel panorama calcistico torrese deve essere elaborata con ponderazione, serietà, dettaglio e senza alcuna improvvisazione. Io ci sono e dimostrerò nei fatti che una buona iniziativa imprenditoriale è possibile anche in un territorio martoriato che però conserva tradizioni storiche e risorse che vanno valorizzate e riportate in auge. Io ci credo e spero ci crederanno con me tutti quei tifosi e cittadini di buona volontà che auspicano un vero cambiamento”.