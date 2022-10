Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monterosa hanno notato un ragazzo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.

I due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga ma i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 8 involucri con circa 12 grammi di hashish e 465 euro e l’acquirente, invece, in possesso di una bustina contenente circa un grammo di marijuana.

Un 19enne napoletano è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.