Il croato Ivan Dodig e l’americano Austin Krajicek hanno vinto il torneo di doppio al Napoli Atp 250, battendo per 2-1 la coppia australiana formata da Matthew Ebden e John Peers.

Dodig e Krajicek hanno vinto 6-3 il primo set, calando però di colpo nel secondo, perso 6-1. E’ partita così la sfida del tie break con gli australiani che sono partiti avanti tentando la fuga sul 6-3 ma poi sono stati rimontati da Dodig e Krajicek che hanno vinto per 10-8.

Si tratta del secondo titolo dell’anno per il croato e l’americano, dopo Lione in primavera, alla quinta finale in carriera giocata. Ma, soprattutto, la vittoria della Napoli Tennis Cup, che fa seguito alla finale persa la scorsa settimana a Firenze, regala la decima posizione nella Race To Turin a Dodig e Krajicek, a quota 2600 punti, 70 in meno di Bolelli e Fognini, e a 360 da Puetz e Venus, che attualmente occupano l’ultimo posto buono per la qualificazione.

Il croato e l’americano andranno domani a Basilea, per cercare altri punti in ottica ATP Finals, con sicuramente un ottimo ricordo dell’Italia, che lascerà loro in dote 400, fondamentali punti, in due settimane.