Trasferta insidiosa per la Cavese la quale affronta un buon Gladiator allo stadio Mario Piccirillo. I casertani, proprio come gli aquilotti, provengono da 2 pareggi consecutivi dopo un perfetto e concreto equilibrio di inizio stagione caratterizzato da successi tra le mura amiche e sconfitte in esterna.

Riprendere confidenza con la vittoria e tentare, per la terza volta consecutiva, di agguantare la vetta della classifica: è questo l’obiettivo degli uomini di Troise dopo aver perso ingenuamente punti pesanti sia in quel di Nardò e sia contro il Fasano. Indisponibili Altobello e Bubas per infortunio, l’allenatore biancoblù non dovrebbe apportare particolari modifiche al suo 4-4-2.

I nerazzurri stazionano nella parte centrale della classifica e sicuramente daranno filo da torcere a tutti gli avversari anche perché sono presenti alcune pedine di qualità per la categoria come l’esperto capitano Tomi (con un passato in cadetteria), l’attaccante Tedesco (protagonista del salto di categoria dell’AZ Picerno di qualche anno fa) e il giovane centrocampista Marianelli. I precedenti tra le due realtà sono soltanto 3, eccezion fatta di qualche incrocio di Coppa Italia: l’esordio fu nel lontanissimo campionato di Promozione, girone M del 1950/1951, il quale si concluse con un netto 3-0 a favore dei casertani, mentre proprio l’anno successivo, ancora nello stesso campionato, ci fu un pirotecnico 3-4 in favore della Cavese. Il terzo e ultimo precedente risale, poi, a ben 65 anni dopo e cioè in Serie D girone I del 2016/2017 con un successo di misura degli aquilotti per 0-1.

In settimana gli organi di stampa hanno fatto sapere che la società Gladiator, in occasione della gara in oggetto, ha indetto la giornata nerazzurra, mentre sul fronte metelliano, sono stati polverizzati, in prevendita, i 150 tagliandi del settore ospiti messi a disposizione. Oltre a ciò, sembra che sia terminata anche la prevendita di ulteriori biglietti che erano stati richiesti dalla segreteria Cavese. Sui canali social, inoltre, a partire proprio da questo confronto, per i tifosi meno fortunati che non potranno recarsi in trasferta, sarà consentito loro di assistere in diretta a tutte le gare del campionato.

Gladiator-Cavese sarà affidata alla giacchetta nera Alessandro Recchia della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Antonio Alessandrino di Bari: fischio d’inizio ore 15:00.

Andrea Siani